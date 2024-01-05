Ежедневная газета El Pais утверждает, что киевским войскам приходится довольствоваться оружием, которое зачастую плохо приспособлено к реалиям поля боя

По данным испанской газеты El Pais, украинские войска испытывают значительную нехватку боеприпасов. В докладе также подчеркивается, что Россия наращивает производство оружия, что, похоже, опережает поддержку, которую Киев получает от своих западных союзников.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Кристиане Аманпур на канале CNN признал, что вооруженные силы Украины быстро исчерпывают западные запасы оружия и боеприпасов, используемых в конфликте. Он призвал Запад ускорить принятие решений о дополнительных поставках.

El Pais в своей статье, опубликованной в четверг, процитировала Александра, сержанта 47-й механизированной бригады, дислоцированной в Авдеевке, к северу от Донецка. Он выразил обеспокоенность по поводу сокращения запасов боеприпасов для киевских войск.

Александр сказал испанским журналистам, что они воюют всеми имеющимися у них ресурсами, которые не всегда являются наиболее эффективными для достижения поставленных целей. Между тем, несмотря на западные санкции, Россия значительно увеличила производство оружия. В репортаже было отмечено замечание украинского солдата о том, что, хотя российское оружие, возможно, и не самое лучшее, на линии фронта в нем нет недостатка.

В прошлую пятницу на российском телевидении выступил Константин Гаврилов, представитель России на венских переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Он сообщил, что арсеналы оружия Киева, НАТО и США уже “исчерпаны”. Гаврилов не предвидит существенного увеличения поставок вооружений от западных партнеров Украины в ближайшее время.Подводя итог ситуации на поле боя, Гаврилов отметил, что украинцы теперь отвечают на десять или двадцать своих снарядов всего несколькими.В начале декабря газета The Washington Post сообщала о том, что в Киеве остро не хватает боеприпасов.С момента начала конфликта в феврале 2022 года, США уже выделили Украине прямую военную помощь на сумму около 45 миллиардов долларов. Однако недавно предложенный президентом Джо Байденом пакет оборонной помощи на сумму 61 миллиард долларов уже несколько недель остается в подвешенном состоянии из-за политических споров между демократами и республиканцами в Конгрессе. Республиканцы заявили, что они согласятся выделить новые средства Киеву только в том случае, если демократы согласятся на усиление безопасности на южной границе США.

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В ЕС Венгрия недавно заблокировала предложенный блоком четырехлетний пакет помощи Киеву в размере 50 миллиардов евро (55 миллиардов долларов).