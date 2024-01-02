Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Алиби
Последние войска ООН покинули африканскую страну
Миротворческая миссия в Мали была прекращена по требованию местных властей

реклама

В воскресенье Организация Объединенных Наций объявила о завершении вывода своих миротворческих сил из Мали: последние солдаты покинули страну к концу 2023 года. Десять лет назад международные войска были направлены в эту африканскую страну для защиты гражданского населения от сепаратистских и исламистских группировок, включая "Аль-Каиду".

реклама

В июне 2023 года власти Мали потребовали прекращения миссии, сославшись на неспособность стабилизировать ситуацию в стране. Совет Безопасности ООН единогласно одобрил этот запрос.

На своем сайте ООН сообщила, что операция в Мали завершится в воскресенье после десяти лет разнообразных усилий по оказанию помощи западноафриканской стране и ее народу. Это произошло после того, как власти Мали потребовали прекратить миссию к 31 декабря этого года.

На фоне политических беспорядков, возникших после восстания туарегов в 2012 году, в результате которого произошел переворот и был свергнут президент Амаду Тумани Туре, в апреле 2013 года была создана Многомерная интегрированная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). После этого в стране произошли перевороты в 2020 и 2021 годах. Миссия, насчитывающая по состоянию на февраль 2023 года более 15 000 человек, первоначально была призвана "поддерживать переходные власти Мали в стабилизации страны и реализации "дорожной карты" переходного периода", согласно заявлению ООН. Позднее на силы была возложена задача "поддержки национального политического диалога и примирения".

Однако в прошлом году министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп заявил, что МИНУСМА потеряла доверие населения и стала "частью проблемы в разжигании межобщинной напряженности".

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Несмотря на критику миссии со стороны малийского правительства, официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил в субботу, что миротворцы сыграли положительную роль в поддержании региональной безопасности.

#оон #африка #войска
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Небензя: Запад причастен к смертоносным ударам Украины по Белгороду
ЧВК Вагнер и Центральноафриканская армия разгромили базу исламистских группировок
Израиль будет защищать себя в Международном суде после обвинения в геноциде выдвинутым ЮАР
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Саудовской Аравии за 1 триллион долларов строят гигантский небоскреб длиной 170 км и высотой 500м
14
В России строят самую длинную в мире высокотемпературную сверхпроводящую ЛЭП
4
Энтузиаст проверил, может ли ИИ качественно обходить защиту от ботов
1
Иранский военный корабль вошел в акваторию Красного моря
2
3 января исполняется 15 лет с добычи первого блока в сети Биткоин
+
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел рождение звезд в другой галактике
1
Стандартный Redmi Note 13 6/256 ГБ будет стоить $250
2
В 2024 году Су-57 станет самым производимым российским истребителем
5
Intel Core 1-го поколения Ultra Meteor Lake превосходит процессоры AMD Ryzen 7000
15
США потребовали от компании ASML Holding NV отменить отправку своего оборудования в Китай
+
На кремниевой матрице процессора i386 обнаружены инициалы текущего генерального директора Intel
+
GeForce RTX 4090 обошла Radeon RX 7900 XTX на внушительные 42% — в Alan Wake 2 отрыв составил 73%
19
12 смартфонов Xiaomi получат глобальную версию HyperOS в рамках первой волны 2024 года
+
Эксперты назвали основные причины популярности песни из «Холодного сердца»
1
NASA более двух месяцев не может вскрыть контейнер с образцами астероида
+
Samsung планирует несколько предложений по предзаказу Galaxy S24 Ultra
+
Резервные копии WhatsApp теперь отнимают места на Google Диске
1
Зарубежные специалисты опубликовали рейтинг лучших игровых процессоров на начало 2024 года
+
Для Heroes of Might and Magic III Horn of the Abyss вышло долгожданное и крупнейшее обновление с новым замком и кампанией
3
Индия стала первой страной, запустившей космический аппарат в 2024 году
6

Популярные статьи

Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
19
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
20
Как быстро и просто настроить ПК и ноутбук на максимальную производительность в играх в 2024 году
4
Выпущен очередной кривой дистрибутив Linux - Chimbalix 23.1 Alphachi
41

Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100plussz
17:09
Трусикера каждый день на оверах, а потом еще в казарме, в очко имеют!А британии похрен, как так? Он же человек! Или нет?
Девушка-подросток стала жертвой виртуального группового изнасилования
Андрей Папиков
17:05
Байдена закиньте туда на Марс. Пусть там законы свои издаёт Марсианин
Один день на Марсе от камер марсохода НАСА
Алексей Страх
17:01
Удельный импульс - основная характеристика, которая определяет сколько скорости мы можем получить в итоге с данным количеством топлива. Чем выше удельный импульс, тем меньше расход топлива при той же ...
Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
Апшеронский скакел
17:00
Д. Б. Б....
Девушка-подросток стала жертвой виртуального группового изнасилования
devchidable
16:58
Не все так просто, некоторые переменные появляются после выкатки в продакшен и не всегда сразу замечаются.
Google, Microsoft и Apple, устранили критические уязвимости на своих платформах
Валерий Саватеев
16:53
Крайне сомнительно, что 5080 будет на 7% лучше 4080. Цены упадут тогда в данном случае сильно, а ни кому это не выгодно. Скорее шину 256 впихнут или увеличат объём памяти до 18-20гб. **80 серия это ф...
Стали известны характеристики GeForce RTX 5090 — она будет вдвое быстрее GeForce RTX 4090
Рустам Мах
16:50
Какая им разница сколько у них долг, если они сами печатают долларов столько сколько им надо, а весь мир верит в этот доллар и придаёт ему реальную ценность своими товарами и услугами. И пока все буду...
Госдолг США превысил $34 млрд, а ФРС пытается спасти Байдена низкими ставками и красивыми цифрами
swr5
16:50
Сейчас везде правят маркетологи, покупаешь товар, написаны некии максимальные характеристики, а по факту куча ограничений и нюансов при которых достичь этих цифр порой не представляется возможным. Поч...
Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
Валерий Саватеев
16:48
И да) сейчас в мороз играть самое то) Хорошее ноги греет)
Intel предположительно готовит к выходу Core i9-14900KS, автоматически разгоняющийся до 6,2 ГГц
Валерий Саватеев
16:47
А смысл? У меня i9 13900k и замучался его охлаждать с 5.4Гц 1.5v. Там водянка с 3мя 140мм от ноктуа с 2700 об/мин + жидкий металл. Кое как добился максимум 82-84⁰ в стрессе.
Intel предположительно готовит к выходу Core i9-14900KS, автоматически разгоняющийся до 6,2 ГГц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем