Миротворческая миссия в Мали была прекращена по требованию местных властей

В воскресенье Организация Объединенных Наций объявила о завершении вывода своих миротворческих сил из Мали: последние солдаты покинули страну к концу 2023 года. Десять лет назад международные войска были направлены в эту африканскую страну для защиты гражданского населения от сепаратистских и исламистских группировок, включая "Аль-Каиду".

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В июне 2023 года власти Мали потребовали прекращения миссии, сославшись на неспособность стабилизировать ситуацию в стране. Совет Безопасности ООН единогласно одобрил этот запрос.

На своем сайте ООН сообщила, что операция в Мали завершится в воскресенье после десяти лет разнообразных усилий по оказанию помощи западноафриканской стране и ее народу. Это произошло после того, как власти Мали потребовали прекратить миссию к 31 декабря этого года.

На фоне политических беспорядков, возникших после восстания туарегов в 2012 году, в результате которого произошел переворот и был свергнут президент Амаду Тумани Туре, в апреле 2013 года была создана Многомерная интегрированная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). После этого в стране произошли перевороты в 2020 и 2021 годах. Миссия, насчитывающая по состоянию на февраль 2023 года более 15 000 человек, первоначально была призвана "поддерживать переходные власти Мали в стабилизации страны и реализации "дорожной карты" переходного периода", согласно заявлению ООН. Позднее на силы была возложена задача "поддержки национального политического диалога и примирения".

Однако в прошлом году министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп заявил, что МИНУСМА потеряла доверие населения и стала "частью проблемы в разжигании межобщинной напряженности".

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Несмотря на критику миссии со стороны малийского правительства, официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил в субботу, что миротворцы сыграли положительную роль в поддержании региональной безопасности.