По его словам, Москва будет стремиться к «гармоничной интеграции» новых членов и наращивать внутреннее сотрудничество и глобальное взаимодействие

После значительного расширения в 2023 году Россия стала председателем БРИКС на один год по ротации, а президент Владимир Путин пообещал, что Москва будет стремиться к развитию сотрудничества в рамках экономической группы.



В первом заявлении Кремля на 2024 год, опубликованном в понедельник, Путин высоко оценил расширение БРИКС, назвав его свидетельством растущего влияния и роли объединения в мировых делах.

В августе блок, в который на тот момент входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, согласился принять Саудовскую Аравию, Иран, Эфиопию, Египет, Аргентину и Объединенные Арабские Эмираты, оставаясь открытым для новых членов. Не так давно Аргентина официально отклонила это предложение после того, как ее новоизбранный президент Хавьер Милей выступил против, поклявшись, что его страна не будет "объединяться с коммунистами".

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Путин подчеркнул, что под руководством Москвы, под лозунгом "Укрепление многосторонности в интересах справедливого глобального развития и безопасности", основное внимание будет уделяться укреплению позитивного и конструктивного сотрудничества. И заявил, что Москва нацелена на укрепление партнерства в вопросах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных обменов, а также на "эффективное реагирование на вызовы и угрозы международной и региональной безопасности и стабильности".



Он добавил, что в число приоритетов входит развитие сотрудничества в таких областях, как наука, высокие технологии, здравоохранение, охрана окружающей среды, культура, спорт, молодежные обмены и гражданское общество.



Говоря о недавнем расширении БРИКС, Путин также отметил, что Москва намерена "содействовать гармоничной интеграции" новых членов во всех областях, отметив, что около 30 стран проявили интерес к присоединению к повестке дня блока в той или иной форме. Он сказал: "С этой целью мы начнем работу над модальностями новой категории стран-партнеров БРИКС".



Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что БРИКС планирует завершить работу над списком стран-партнеров к саммиту организации, который пройдет в октябре 2024 года в Казани, и предположил, что некоторые страны Латинской Америки могут получить этот статус.



Созданный в 2009 году экономический блок БРИКС позиционирует себя как альтернатива международным институтам, в которых доминируют западные страны. По данным МВФ, на долю расширенного БРИКС сейчас приходится 36 % мирового ВВП по паритету покупательной способности, что превышает аналогичный показатель G7, неформальной группы западных стран.