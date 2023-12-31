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Алиби
Нетаньяху: Израиль должен иметь полный контроль над границей между Газой и Египтом
Премьер-министр заявил, что должна быть обеспечена «демилитаризация» палестинского анклава

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен полностью контролировать пограничную зону между Газой и Египтом. Он утверждает, что это единственный путь к “демилитаризации” палестинского анклава и предотвращению трансграничных атак. На пресс-конференции в Тель-Авиве в субботу, когда Израиль входит в 13-ю неделю войны с ХАМАС, Нетаньяху предсказывает, что конфликт продолжится еще многие месяцы, несмотря на международные призывы к миру.


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Он подтвердил свои планы по полному искоренению ХАМАС и освобождению всех израильских пленных. И пообещал, что Газа больше не будет угрожать Израилю и что в ней "не будет ни одного компонента, который финансирует терроризм, прививает терроризм своим детям и выплачивает компенсации семьям террористов".

Нетаньяху отметил, что существуют "дальнейшие важнейшие задачи", направленные на восстановление безопасности в израильских городах и поселениях, которые серьезно пострадали от нападения ХАМАС 7 октября, и обеспечение безопасного возвращения жителей.

Он утверждает, что Филадельфийский коридор, или, точнее, южная точка прекращения огня в Газе, “должен быть под нашим контролем. Он должен быть закрыт. Очевидно, что никакое другое соглашение не обеспечит демилитаризацию, к которой мы стремимся”. В качестве премьер-министра Нетаньяху противостоял международному давлению, направленному на прекращение войны до достижения этих целей. Он также выразил благодарность США за разрешение “поставить дополнительное военное оборудование” Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Нетаньяху не уточнил, намерен ли он передать анклав под исключительный контроль Израиля после многолетнего размежевания, последовавшего за односторонним выводом израильских сил безопасности в 2005 году. Однако он постоянно заявлял, что не позволит Палестинской автономии, которая управляет Западным берегом, но не Газой, взять на себя контроль над анклавом после войны. Его заявление последовало за обращением Южной Африки в Международный суд (ICJ) в Гааге, обвинившей Израиль в совершении "геноцида" против палестинского населения Газы.

Израиль отверг это обвинение как лишенное "фактической и судебной основы", вместо этого приписав страдания жителей Газы ХАМАС и обвинив боевую группировку в использовании мирных жителей в качестве "живого щита".

По данным правительства, возглавляемого ХАМАС, с тех пор как Израиль начал авиаудары и наземное вторжение в анклав, в Газе было убито более 21 600 человек.

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Израиль объявил войну ХАМАС и другим палестинским боевикам после того, как они атаковали южные израильские города, в результате чего погибло около 1200 человек и более 200 были взяты в заложники. Впоследствии несколько заложников были освобождены в рамках обмена пленными во время недельного перемирия в конце ноября.

#израиль #хамас #сектор газа #египет #границы
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