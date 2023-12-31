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Алиби
Небензя: Киев стремится убить «как можно больше русских»
В результате обстрела Белгорода погибли по меньшей мере 24 человека, 108 получили ранения

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Василий Небензя, постоянный представитель Москвы при ООН, осудил нападение Киева на Белгород, в результате которого пострадали многочисленные мирные жители, в том числе несколько детей. Он предположил, что Украина пытается нанести максимальный ущерб российскому населению.


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Небензя высказал эти опасения на заседании Совета Безопасности ООН в субботу, после того как Украина нанесла удар по центру Белгорода. Удар пришелся на каток и спортивный объект, где находились дети. Российские официальные лица сообщили, что в результате атаки погибли по меньшей мере 24 человека, в том числе четверо детей, и 108 человек получили ранения.

Небензя отверг западную версию о том, что трагедию можно было бы предотвратить, если бы Россия не начала военную операцию против Киева в феврале 2022 года. И утверждает, что военная операция была начата с целью прекратить действия киевского режима в Донбассе, который в течение восьми лет безнаказанно обстреливал города и поселки.

Он обвиняет режим Зеленского в том, что это неонацистское правительство, погруженное в терроризм, беззаконие, коррупцию и цинизм. По его мнению, Киев в своем отчаянии стремится уничтожить как можно больше русских, чтобы угодить своим западным покровителям. Он также утверждает, что советники из Великобритании и США, которых он обвиняет в регулярном подстрекательстве киевских властей к совершению насильственных преступлений, прямо участвовали в организации нападения на Белгород. Он также обвиняет в этом страны ЕС.

По словам Небензи, единственный способ предотвратить подобные трагедии - это свержение киевского режима, который, по его мнению, открыто использует террористические методы против своих граждан и граждан России. Он выразил удивление молчанием генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и охарактеризовал комментарии его офиса как неличностные. Ранее офис генерального секретаря назвал обстрел Белгорода нарушением международного гуманитарного права, которое должно быть немедленно прекращено, но не возложил на себя ответственность.

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Бывший президент России Дмитрий Медведев предположил, что атака на Белгород стала результатом неспособности Украины изменить ситуацию на линии фронта. Он отметил, что российские войска недавно захватили ключевой опорный пункт Донбасса - Марьинку под Донецком. Хотя Киев не признал потерю города, он заявил, что его войска были отведены на окраины.

#россия #киев #белгород #обстрел
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