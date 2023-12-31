Несмотря на опасения по поводу безопасности, президент удвоил свои просьбы о том, чтобы Конгресс одобрил увеличение финансирования вооруженных сил Киева

Михаил Галузин, Зам. Министра иностранных дел, выразил мнение, что Вашингтон давно стремится открыть “второй фронт” против России на Южном Кавказе, вмешиваясь в региональные вопросы. Он высказался в момент, когда отношения между Россией и США ухудшились до рекордно низкого уровня из-за поддержки Вашингтоном Киева в его споре с Россией.

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В недавнем интервью РИА Новости высокопоставленный дипломат обсудил напряженность в отношениях между Арменией и Азербайджаном, которая подогревается давним спором вокруг отколовшегося от Баку региона Нагорного Карабаха. Самопровозглашенная республика была официально распущена в сентябре после успешной крупномасштабной военной операции Азербайджана в преимущественно армянском анклаве.

Галузин подчеркнул, что решение о подписании мирного договора для прекращения конфликта, начавшегося в начале 1990-х годов, остается исключительно за двумя странами-участницами. Однако он указал, что Россия "не может оставаться равнодушной к происходящему на Южном Кавказе", отметив тесные культурные и исторические связи Москвы с бывшими советскими республиками и ее неприятие любого иностранного вмешательства. Он подчеркнул, что только страны региона могут определить его будущее, утверждая, что никакая внешняя сторона не может принести мир и стабильность. Галузин предостерег от надежд на "чудесную" помощь Запада, заявив, что западные интервенции в Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии, Украине и отделившемся от Сербии крае Косово привели лишь к разрушениям и страданиям.

Он предложил простую схему: "Сначала они вмешиваются под благородными лозунгами и создают хаос. А когда ситуация обостряется, они отступают, оставляя после себя разрушения".

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Нагорный Карабах вышел из-под контроля Баку в начале 1990-х годов, что привело к двум крупным войнам и спорадическим столкновениям между азербайджанцами и армянами в течение последующих десятилетий. В последнее время отношения между Россией и Арменией, членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и союзником Москвы, ухудшились, поскольку Армения стремится к более тесным военным связям с США, включая проведение совместных учений.