Центры по трудоустройству будут проявлять большой интерес к тем, кто празднует на открытом воздухе, сказал высокопоставленный украинский чиновник

Заместитель начальника Департамента превенции Национальной полиции Анатолий Серединский в эфире национального телевидения предупредил, что украинцы, нарушившие комендантский час во время празднования Нового года, могут быть задержаны милицией и доставлены в военкоматы.

Он заявил, что в период с 31 декабря по 1 января ограничения безопасности по всей стране не будут ослаблены, а наоборот, будут ужесточены. Он отметил, что в эту ночь будут дежурить около 30 000 полицейских.



Серединский объяснил, что из-за продолжающегося конфликта с Россией общественные собрания представляют собой угрозу безопасности. Любой человек, оказавшийся на улице во время действия ограничений, будет доставлен в местный полицейский участок для выяснения причин, по которым он решил нарушить комендантский час.



Он добавил, что вербовочные центры особенно заинтересованы в таких людях. Чиновник также напомнил населению, что использование фейерверков запрещено. Украинское правительство ввело комендантский час в большинстве регионов страны в самом начале конфликта, обычно с полуночи до 5 утра, с небольшими вариациями. Лица, не имеющие специальных разрешений на пребывание на улице в это время, могут быть оштрафованы и арестованы.



В феврале 2022 года Киев объявил всеобщую мобилизацию, запретив выезд из страны большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако кампания была омрачена коррупцией и уклонением от призыва. Украинские власти сообщили, что в 2023 году пограничная служба задержала около 8 000 мужчин, пытавшихся незаконно покинуть страну, и еще 3 000 подозреваются в подделке документов, чтобы освободить их от военной службы.



После разочаровывающего летнего контрнаступления президент Владимир Зеленский недавно объявил о планах собрать дополнительно 500 000 солдат, чтобы восполнить потери на поле боя и обеспечить ротацию фронтовых войск. В последние недели несколько украинских чиновников заявили, что каждый гражданин должен внести свой вклад в борьбу с Россией.



Ранее в этом месяце министр обороны Украины Рустем Умеров объявил, что всем пригодным к службе украинским мужчинам, покинувшим страну с начала конфликта, будет предложено явиться на призывные пункты. Он предупредил, что тем, кто не выполнит это требование, грозят санкции, хотя и не сообщил конкретных деталей.