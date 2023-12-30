Взяточничество, наркотики и проституция наносят «серьезный ущерб имиджу партии», заявила правительственная комиссия

Коммунистическая партия Китая (КПК) ввела новые правила, которые могут привести к исключению членов партии за различные правонарушения. К таким нарушениям относятся чтение запрещенной литературы, занятие проституцией и употребление запрещенных препаратов.

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Эти правила были сформулированы Центральной комиссией по проверке дисциплины (CCDI) и утверждены политбюро в начале этого месяца. Цель - укрепить "политическую дисциплину" КПК, как сообщает китайское государственное информационное агентство "Синьхуа".

Около 100 миллионов членов КПК теперь могут быть подвергнуты дисциплинарным взысканиям, предупреждениям или даже исключению из партии, если будут уличены в чтении материалов, порочащих партию или ее историю, а также клевещущих на китайское правительство и вооруженные силы.



Членам партии также грозит исключение за употребление наркотиков или привлечение проституток - оба этих явления считаются незначительными правонарушениями в соответствии с уголовным законодательством Китая, но могут сильно подпортить имидж партии, согласно CCDI. Принятие неподобающих подарков, гонораров за выступления или консультационную работу, а также уклонение от уплаты налогов, растрата и взяточничество также являются основанием для исключения из партии в соответствии с новыми правилами. Местные чиновники КПК теперь могут быть исключены из партии за "безрассудные действия" в пределах своей юрисдикции или за отказ выполнять политические директивы Пекина.



В пятницу китайское правительство объявило об ужесточении уголовного наказания за взяточничество, нацелив его как на предприятия, так и на частных лиц, которые пытаются подкупить чиновников КПК.

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Председатель КНР Си Цзиньпин, получивший в прошлом году свой третий срок, активизировал свою давнюю антикоррупционную кампанию. В этом году несколько миллиардеров и банкиров были исключены из партии и заключены в тюрьму, в том числе бывший сотрудник центрального банка Сунь Гуофэн, приговоренный к 16 годам за продажу секретной информации, и бывший председатель страховой компании Ван Фэн, получивший срок в шесть с половиной лет за получение взяток на сумму 12 миллионов юаней (1,7 миллиона долларов).



После всестороннего расследования в секторе здравоохранения, проведенного в начале этого года, более 180 руководителей больниц были арестованы за взятки, растраты и мошенничество.



В мае Си, выступая перед сотрудниками государственной антикоррупционной службы, заявил, что чиновники "должны чувствовать, что аудит следует за ними, как тень, и ощущать, что за их плечами постоянно кто-то наблюдает".