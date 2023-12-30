«Яндекс» больше не будет доступен в Латвии, сообщили в регулирующих органах страны

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии под руководством Иварса Аболиньша ввел запрет на услуги, предлагаемые российским технологическим гигантом "Яндекс".



Этот запрет примечателен тем, что русские составляют крупнейшее этническое меньшинство в Латвии - более четверти населения страны.



В сообщении на сайте X (ранее известном как Twitter) Аболиньш сообщил, что запрет распространяется на сервис "Яндекс.Музыка", который предоставляет бесплатный доступ к русским подкастам и музыкальным трекам.



В прошлом году латвийские власти отозвали регистрацию "Яндекс.Такси" и заблокировали его приложение для поездок "Яндекс Го". Основанием для этого послужило якобы хранение сервисом данных на серверах, расположенных в России. Яндекс" опроверг эти утверждения, заявив, что компания хранит данные в Латвии в соответствии с законами ЕС. Технологический гигант оспорил решение в Административном окружном суде Латвии, который, как ожидается, рассмотрит дело в феврале 2024 года.



Яндекс", ведущая российская поисковая система, испытывает значительные трудности из-за западных санкций. С прошлого года компания, зарегистрированная в Нидерландах, пытается продать свои российские подразделения, которые приносят ей большую часть дохода, и отделить несколько своих международных стартапов. По данным Reuters, цель компании - сохранить доступ к западным рынкам, несмотря на санкции, введенные против России.