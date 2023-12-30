Варшава обвинила в этом Россию, но НАТО воздерживается от суждений

Польские военные утверждают, что ракета, предположительно российская, вошла в воздушное пространство Польши со стороны Украины, а затем вернулась обратно над украинской территорией. Однако Варшава не предоставила доказательств, подтверждающих российское происхождение ракеты. Аналогичный инцидент произошел в прошлом году, и впоследствии он был отнесен на счет украинской системы ПВО.

По словам генерала Веслава Кукулы, начальника штаба польских вооруженных сил, рано утром в пятницу ракета пролетела около 40 километров в воздушном пространстве Польши, а затем вернулась на запад, в сторону Украины.



Кукула заявил, что все признаки указывают на то, что ракета была российской, и что истребители были направлены на ее перехват, но не смогли достичь ее до того, как она покинула воздушное пространство Польши.



Это предполагаемое нарушение воздушного пространства совпало с мощной волной ракетных ударов и ударов беспилотников, нанесенных Россией по различным целям на территории Украины. Министерство обороны России охарактеризовало эти удары как "массированные" и заявило, что их целью были аэродромы, склады боеприпасов, казармы и другие объекты военной инфраструктуры. Однако Кукула не предоставил дополнительных доказательств в поддержку своего утверждения о том, что ракета была выпущена Россией. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя инцидент, не стал напрямую обвинять Москву, но подчеркнул, что альянс будет сохранять бдительность по мере установления фактов.



Кукула отметил, что ракета пересекла польскую границу в районе деревни Пшеводув. В прошлом году в аналогичном инциденте шальная украинская ракета ПВО, запущенная во время аналогичной российской атаки, упала на Пшеводув, в результате чего погибли два фермера. Первоначально президент Украины Владимир Зеленский приписал взрыв российской ракете и призвал к ответу НАТО. Однако позже лидеры альянса во главе с США публично признали, что ракета была украинской.



Отчет, опубликованный польскими следователями в сентябре, окончательно установил, что удар по Пшеводову был нанесен украинской ракетой.



Несмотря на утверждение Кукулы о том, что ракета покинула воздушное пространство Польши, вечером в пятницу в районе места, где была обнаружена ракета, проводился полицейский обыск.