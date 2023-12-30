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Алиби
Киев признал, что не может отразить российские сверхзвуковые ракеты
Украине нужны передовые системы обороны, такие как Patriot американского производства, чтобы справиться с современным оружием Москвы, настаивает пресс-секретарь ВВС Юрий Игнат

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По словам Юрия Игната, представителя командования Воздушных сил Украины, украинские войска не смогли перехватить ни одну из примерно 300 сверхзвуковых крылатых ракет Х-22 или Х-32, которые, по некоторым данным, были запущены Россией.

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Это заявление было сделано после широкомасштабного ракетного обстрела различных целей на территории Украины в течение последних двух дней. Министерство обороны России подтвердило, что на этой неделе было нанесено 50 "групповых ударов" и один "массированный" залп с использованием высокоточных ракет и беспилотников по объектам оборонной промышленности, а также военным аэродромам и складам.

Украинские чиновники отметили, что поздно вечером в четверг и утром в пятницу было зафиксировано до 158 отдельных пусков. Игнат отметил, что они никогда не наблюдали на своих мониторах столько целей одновременно. Высокопоставленный украинский генерал Валерий Залужный заявил, что в ходе этих атак было перехвачено 27 беспилотников и 87 крылатых ракет.

Игнат подчеркнул, что российские ракеты Х-22 и их обновленная версия Х-32 являются серьезным вызовом для украинских систем противовоздушной обороны. Он объяснил, что для перехвата ракеты, летящей со скоростью 4 000 км/ч и следующей по баллистической траектории, требуется “специализированное оборудование”, например, американская система ПВО Patriot.

Х-22 “Буря” представляет собой сверхзвуковую крылатую ракету большой дальности для уничтожения кораблей, которая была первоначально создана в СССР. Х-32, с другой стороны, является обновленной версией Х-22 и функционирует как сверхзвуковая крылатая ракета “воздух-поверхность” с дальностью стрельбы до 1 000 км.. Игнат утверждает, что с момента начала военной операции Москвы в феврале 2022 года российские войска выпустили по территории Украины 300 ракет Х-22 и Х-32, ни одна из которых не была перехвачена украинскими системами ПВО.

В начале этого года Киев получил несколько систем Patriot от своих западных сторонников. Несмотря на обещание не использовать подаренное оружие за пределами своих территорий, он якобы использовал его для нанесения ударов по целям на границе с Россией. В прошлом месяце украинские военные заявили, что в мае использовали американские системы, чтобы сбить пять военных самолетов в Брянской области России, включая два истребителя и три вертолета. Однако Россия не подтвердила эти атаки.

Хотя Киев продолжает запрашивать у США и их союзников более современные системы вооружений, Вашингтон вновь заявил, что будет поставлять их только при условии, что Украина воздержится от их использования для нападения на российские территории. В мае генерал армии США Марк Милли подчеркнул, что "это украинская война. Это не война между Соединенными Штатами и Россией. Это не война между НАТО и Россией".

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Россия постоянно критикует Запад за поставки оружия, предупреждая, что они лишь продлят конфликт и приведут к большим жертвам, не изменив его исход. Москва также подчеркивает, что любое западное оружие, которое попадет на Украину, будет считаться законной целью и быстро уничтожаться.

#украина #оружие #ракеты #киев #сверхзвуковая ракета
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