Экс-президент дисквалифицирован в штате Мэн

Штат Мэн стал вторым американским штатом, официально запретившим Дональду Трампу баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году.

Шенна Беллоуз, государственный секретарь штата Мэн, признала Трампа непригодным для участия в президентских выборах, ссылаясь на его предполагаемую причастность к беспорядкам в Капитолии в 2021 году.

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В своем решении, опубликованном в четверг, Беллоуз заявила: "Я считаю, что петиция г-на Трампа на праймериз недействительна. В частности, я констатирую, что заявление в его форме согласия на участие в выборах неверно, поскольку он не соответствует требованиям, предъявляемым к кандидату на пост президента в соответствии с третьим разделом Четырнадцатой поправки".

Раздел 3 14-й поправки к Конституции США гласит, что лица, которые "участвовали в мятеже или восстании", не имеют права "занимать какие-либо должности, гражданские или военные". Изначально этот пункт был включен в 1860-х годах, чтобы дисквалифицировать политиков, поддерживавших Конфедерацию во время Гражданской войны. В настоящее время Трамп лидирует в гонке за выдвижение от Республиканской партии, чтобы сменить на посту президента Джо Байдена в 2024 году. Однако окончательное решение по его кандидатуре будет принимать Верховный суд, поскольку республиканцы Колорадо уже оспорили решение своего штата исключить его из избирательного бюллетеня.

Адвокаты партии написали в среду: "Если решение Верховного суда Колорадо не будет отменено, любой избиратель будет иметь право подать в суд, чтобы дисквалифицировать любого политического кандидата". Они также утверждали, что решение против Трампа "не только исказит результаты президентских выборов 2024 года", но и втянет суд в "политические споры по поводу расплывчатых обвинений в мятеже".

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6 января 2021 года группа сторонников Трампа вступила в столкновение с полицией и временно захватила здание Капитолия, пытаясь помешать Конгрессу подтвердить победу Байдена на выборах, в результате чего демократы обвинили тогдашнего президента в разжигании конфликта. Трамп продолжает утверждать, что выборы 2020 года были "сфальсифицированы", но отрицает свою непосредственную роль в провоцировании насилия на Капитолийском холме. Он утверждает, что обвинения против него продиктованы политической предвзятостью.