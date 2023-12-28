Huawei стала одним из крупнейших в мире производителей чипов

Компания HiSilicon, дочернее предприятие Huawei, стала пятым по величине производителем чипов в мире, занимая долю в 3 % на мировом рынке чипсетов, согласно недавнему анализу компании Counterpoint, специализирующейся на исследованиях рынка технологий.

Исследование, основанное на результатах третьего квартала, показывает, что Qualcomm лидирует в рейтинге, ее продукция занимает около 40 % всего рынка чипсетов. За ней следует Apple, доля которой на рынке составляет 31 %.



MediaTek, тайваньская полупроводниковая компания, занимает третье место с долей рынка в 15 %. По оценкам исследования Counterpoint, эти три крупнейшие компании, производящие чипсеты, в совокупности занимают около 86 % всего рынка мобильных процессоров.



Samsung, один из крупнейших мировых производителей смартфонов, занимает четвертое место в рейтинге с долей рынка 7 %.



После Huawei на пятой позиции расположилась китайская компания UNISOC, занимающая шестое место с долей рынка в 2 %, а Google со своими процессорами Tensor занимает 1 % мирового рынка, что ставит ее на седьмое место.



Huawei, крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования, входит в число крупнейших китайских корпораций, пострадавших от всеобъемлющего запрета США на использование технологий. В 2019 году США запретили своим компаниям продавать программное обеспечение и оборудование Huawei, а международным чипмейкерам, использующим американские технологии, - сотрудничать с китайской компанией. Запрет был обоснован Белым домом соображениями национальной безопасности, в том числе потенциальными кибератаками или шпионажем со стороны Пекина.



До 2020 года Huawei была ведущим в мировой индустрии смартфонов, уступая лишь Samsung и Apple. Однако ее деятельность в значительной степени зависела от технологий и компонентов, произведенных в США или компаниями, работающими по американским патентам.