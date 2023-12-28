Апелляционный суд США удовлетворил экстренную просьбу Apple о приостановке важного запрета на последние модели Apple Watch после патентного спора с производителем медицинских устройств Masimo.

Недавно компания Apple получила значительную отсрочку.

На данный момент она может продолжать импортировать и продавать свои последние модели Apple Watch в США.

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В среду Апелляционный суд США по федеральному округу удовлетворил срочный запрос Apple о временном прекращении запрета на импорт моделей Apple Watch Series 9 и Ultra 2 в США, как сообщает Reuters.

Запрет на импорт, в результате которого Apple в последние дни изъяла затронутые модели часов из своих онлайн и физических магазинов, возник из-за патентного конфликта между Apple и производителем медицинского оборудования Masimo.

Комиссия по международной торговле (ITC) решила, что Apple нарушила несколько патентов Masimo, связанных с мониторингом уровня кислорода в крови.

Apple оспорила решение, на которое президент США Джо Байден решил не накладывать вето, утверждая, что запрет на импорт нанесет "непоправимый ущерб" ее бизнесу.

Несмотря на постановление ITC, компании было разрешено продавать бюджетные часы Apple Watch SE. По оценкам аналитиков, запрет на импорт может привести к тому, что Apple потеряет от 300 до 400 миллионов долларов в продажах.

Apple выиграла дополнительное время, пока апелляционный суд рассматривает вопрос о предоставлении Apple более длительной отсрочки исполнения постановления. Согласно судебным документам, у ITC теперь есть время до 10 января, чтобы представить свои контраргументы на ходатайство Apple о приостановке запрета на импорт во время рассмотрения апелляции.

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