Личные данные судей Колорадо, которые признали Трампа непригодным для должности, были размещены в Интернете через несколько дней после вердикта штата

Федеральное бюро расследований (ФБР) сотрудничает с правоохранительными органами Колорадо в расследовании предполагаемых угроз в адрес членов Верховного суда штата. Как сообщается, эти угрозы прозвучали после решения судей исключить Дональда Трампа из списка кандидатов на президентские выборы в штате.

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Во вторник полиция Денвера объявила об увеличении числа патрулей вокруг резиденций судей штата. Эти меры были приняты в ответ на решение высшего суда штата (4:3), согласно которому бывший президент США должен быть не допущен к участию в президентской гонке 2024 года.

Постановление, вынесенное 19 декабря, ссылалось на пункт Конституции США, который лишает права занимать должность любого, кто участвовал в мятеже. Утверждается, что Трамп нарушил это положение своими действиями, предшествовавшими беспорядкам в Капитолии США 6 января 2021 года и во время них.

Во вторник Департамент полиции Денвера в своем заявлении подтвердил, что ведет расследование инцидентов, связанных с угрозами против членов Верховного суда Колорадо. Департамент намерен продолжать работу с местными, государственными и федеральными правоохранительными органами для расследования всех сообщений об угрозах или домогательствах. ФБР отдельно сообщило, что оно осведомлено о ситуации и работает вместе с местными правоохранительными органами. Тем не менее, ни полиция, ни ФБР не предоставили конкретные детали текущего расследования.

По данным BBC, после решения суда личная информация о судьях, включая их адреса и номера телефонов, была размещена в Интернете на таких платформах, как X (бывший Twitter), Telegram и принадлежащая Трампу Truth Social.

В одном из сообщений содержался призыв к насилию над судьями: "Если вы живете в Колорадо, сделайте то, чего ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотели бы отцы-основатели. Берите винтовки и веревки". Департамент полиции Денвера также сообщил, что в прошлый четверг в дом одного из судей штата поступил звонок, который, судя по всему, оказался розыгрышем.

В другом сообщении, которое, судя по всему, было ответом на решение суда Колорадо, содержался призыв повесить всех "ряженых крыс".

У Трампа есть время до 4 января, чтобы подать апелляцию на решение суда Колорадо. Правовые аналитики предсказывают, что решение штата может столкнуться с трудностями в Верховном суде США, придерживающемся консервативных взглядов.

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Несколько потенциальных конкурентов Трампа на президентских выборах от Республиканской партии выразили мнение, что решение Верховного суда Колорадо было политически мотивированным. Некоторые демократы предположили, что это решение может иметь обратный эффект, предоставив Трампу дополнительные доказательства в поддержку его заявлений о несправедливом отношении к нему со стороны американской судебной системы и администрации Байдена.