Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Алиби
Сергей Лавров высоко оценил председательство Индии в Группе G20
Министр иностранных дел России Сергей Лавров похвалил Нью-Дели за то, что он отражает «баланс интересов» между государствами-членами

реклама

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высоко оценил недавнее председательство Индии в Группе G20, в которую входят крупнейшие экономики мира, как образец того, как должна работать такая мощная группа. Это заявление было сделано на пресс-конференции в Москве по итогам двусторонних переговоров с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром.

реклама

Лавров подчеркнул, что Индия успешно предотвратила превращение итогового коммюнике саммита G20 в "однобокий" документ. Вместо этого оно представляет собой "баланс интересов" между развитыми и развивающимися странами.

Отвечая на вопрос корреспондента  о том, как Москва относится к сбалансированной внешней политике Индии, в которой богатые страны "глобального Севера" и страны "глобального Юга" рассматриваются как равные, Лавров назвал ее единственной ответственной политикой, которая может обеспечить уважение, защитить репутацию и принести пользу стране.

Лавров заявил, что такая политика воплощает основные принципы устава ООН, который выступает за суверенное равенство государств, и Индия является ярким примером. Он добавил, что Россия всегда придерживалась этой политики, не пытаясь наказывать или быть предвзятой по отношению к кому-либо. Он отметил, что это не российские принципы, а скорее то, что они наблюдают у других членов группы.

Лавров назвал прошедший в сентябре саммит G20 значительной победой индийской внешней политики и многосторонней дипломатии, прежде всего благодаря индийскому председательству в G20, которое обеспечило отсутствие одностороннего характера итогового коммюнике.

Он подчеркнул, что документ отражает баланс интересов и служит примером того, как должны работать G20 и другие группы, включая ООН и Совет Безопасности.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Лавров подтвердил, что Россия поддерживает стремление Индии стать постоянным членом Совета Безопасности ООН. Он также подчеркнул, что отношения между Москвой и Индией выходят за рамки двусторонних отношений, поскольку обе страны стремятся к созданию открытой и справедливой для всех международной политической и экономической системы.

#россия #индия #москва #большая двадцатка
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Вездеход ВСУ BvS 10 Viking сначала застрял в кустах, а потом был обнаружен и уничтожен сбросами
3
Модернизированные комплексы Серп прошли заключительные испытания на одном из объектов инфраструктуры
4
Apple временно возобновляет продажу часов, а акции Masimo упали на 4,6%
+
Россия начинает мегапроект по модернизации торгового флота
3
Зеленский: Производство военной техники на Украине выросло в три раза в 2023
11
Сайт Филиппа Киркорова оказался недоступен после его непосредственного участия в "голой" вечеринке
20
Председатель совета директоров TSMC уволен в связи с провалом проекта фабрики Fab 21 в Аризоне
2
Китай строит самый крупный в мире атомный контейнеровоз
5
Россия вооружает третий военный корабль сверхзвуковыми ракетами «Циркон»
4
Представлена док-станция, превращающая ноутбук в высокопроизводительный геймерский сетап
5
Станция НАСА «Юнона» приблизится к самому богатому вулканами спутнику Юпитера 30 декабря 2023 года
3
Производство истребителей пятого поколения Су-57 в России с каждым годом увеличивается
4
В России построят еще автозавод, который будет конкурировать с ГАЗом и КАМАЗом
1
Ноябрьские поставки чипов в Южной Корее рекордно выросли, указывая на восстановление рынка памяти
+
Поставляемые в следующем году Су-57 будут оснащены двигателями второго этапа
+
MediaTek объединилась с TSMC ради 3-нм чипсета
2
Зарплаты ИТшников в России пришли в движение – в 2024г «сеньорам» будут платить от 500 000 рублей
6
Самая высокая в мире деревянная ветряная турбина высотой 252 метра установлена в Швеции
1
Более 100 устройств Xiaomi получат обновление до HyperOS
+
Китай создает самый мощный гиперзвуковой двигатель в истории
+

Популярные статьи

Собираем игровой ПК, который не пожелаешь даже врагу или изощренная месть начальнику на Новый год
48
США строят “лазерные сети", способные удерживать беспилотники в воздухе бесконечно долго
7
Ryzen 7 5800X3D на АМ4 vs Ryzen 7 7700X на АМ5 – почему новый сокет дороже и стоит ли переплачивать
41
Из истории пьянства на Руси или кто споил Россию
20
"Нефариус" - очень спорный мистический триллер
1
Проверяем мое "Глубокомысленное аналитическое предсказание" на 2023 год и вангуем на год 2024-й
8
Новая китайская стелс-технология "превращает" крылатые ракеты в пассажирские самолеты
7
Что выгоднее купить в ПК эконом-класса - Radeon RX6600 или Intel ARC A750 / A770 - тест сборок
21
В США заявили, что Зеленскому пора на покой, пока Украина совсем не развалилась
6
2023 год стал худшим в истории игровых консолей Xbox
7

Сейчас обсуждают

Апшеронский скакел
20:39
Лицемерная свинья, как москалей на ножи, а как хохлов: а нас за шо?
Киевские власти перекрыли часть «синей» ветки метрополитена столицы из-за просадки тоннеля
Артем Самарин
20:30
Где?
Твердотельный накопитель Micron 3500 совершил революцию в хранении данных
Бот_Пригожина_03081
20:28
Хохол не нация. а сексуальная ориентация.
Киевские власти перекрыли часть «синей» ветки метрополитена столицы из-за просадки тоннеля
Truth Sееker
20:26
В июне 2022 года издание «Проект» выпустило расследование «Подмена мест слагаемых», в котором на основе анализа 196 брифингов Минобороны РФ пришло к выводу, что предоставленные им данные часто не соот...
Киевские власти перекрыли часть «синей» ветки метрополитена столицы из-за просадки тоннеля
dmitry07
20:26
Тебе осталось подписать внизу для полноты картины: "Вы хотите тотальной войны" - автор Й. Геббельс.
Эксперт: РФ имеет особо важных информаторов, которые в нужный момент наводят удары ВКС РФ
Свободный Пасечник
20:24
Да он обычный бич из под моста, ему под солями привиделось.
Ryzen 7 5800X3D на АМ4 vs Ryzen 7 7700X на АМ5 – почему новый сокет дороже и стоит ли переплачивать
Павел Ефремов
20:21
Пришло неделю заад поставь регион Индию
Названы смартфоны, на которых уже доступна новая операционная система HyperOS
Артем Самарин
20:19
Зачастую ноу нейм Китай качественней копий армян
Концептуальная гонка art of rally раздаётся бесплатно в Epic Games Store
PanzerK
20:18
Хм... ну так то Radeon 8500 вышел на полгода раньше GeForce 4 Ti 4200 и не то что бы сильно отставал от него по производительности спустя эти полгода... А вот с этими X300/600 это да, это был позор......
ATi Radeon HD 2900 XT 1Gb GDDR4 512bit и ещё 6 видеокарт в мою коллекцию
Robertas Balt
20:18
Машина проехала 500 километров. Сколько топливо сожрала и сколько груза привезла?
Япония обязывает Apple разрешить сторонние приложения на iOS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем