Министр иностранных дел России Сергей Лавров похвалил Нью-Дели за то, что он отражает «баланс интересов» между государствами-членами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высоко оценил недавнее председательство Индии в Группе G20, в которую входят крупнейшие экономики мира, как образец того, как должна работать такая мощная группа. Это заявление было сделано на пресс-конференции в Москве по итогам двусторонних переговоров с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром.

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Лавров подчеркнул, что Индия успешно предотвратила превращение итогового коммюнике саммита G20 в "однобокий" документ. Вместо этого оно представляет собой "баланс интересов" между развитыми и развивающимися странами.

Отвечая на вопрос корреспондента о том, как Москва относится к сбалансированной внешней политике Индии, в которой богатые страны "глобального Севера" и страны "глобального Юга" рассматриваются как равные, Лавров назвал ее единственной ответственной политикой, которая может обеспечить уважение, защитить репутацию и принести пользу стране.

Лавров заявил, что такая политика воплощает основные принципы устава ООН, который выступает за суверенное равенство государств, и Индия является ярким примером. Он добавил, что Россия всегда придерживалась этой политики, не пытаясь наказывать или быть предвзятой по отношению к кому-либо. Он отметил, что это не российские принципы, а скорее то, что они наблюдают у других членов группы.

Лавров назвал прошедший в сентябре саммит G20 значительной победой индийской внешней политики и многосторонней дипломатии, прежде всего благодаря индийскому председательству в G20, которое обеспечило отсутствие одностороннего характера итогового коммюнике.

Он подчеркнул, что документ отражает баланс интересов и служит примером того, как должны работать G20 и другие группы, включая ООН и Совет Безопасности.

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Лавров подтвердил, что Россия поддерживает стремление Индии стать постоянным членом Совета Безопасности ООН. Он также подчеркнул, что отношения между Москвой и Индией выходят за рамки двусторонних отношений, поскольку обе страны стремятся к созданию открытой и справедливой для всех международной политической и экономической системы.