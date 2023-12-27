Этот шаг был предпринят после того, как турецкий парламентский комитет одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

После того как парламентский комитет Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО, Швеция сняла эмбарго на экспорт оборонительного военного оборудования в Турцию, сообщают турецкие СМИ.

реклама

Во вторник комитет по иностранным делам Великого национального собрания Турции дал зеленый свет заявке Стокгольма на вступление в западный военный альянс. Этот шаг был предпринят после того, как задержки, в основном со стороны Турции и Венгрии, препятствовали расширению группы, состоящей из 31 члена.

Ожидается, что это одобрение откроет путь к обсуждению и ратификации вступления Швеции в НАТО в парламенте Анкары. Однако дата голосования в парламенте пока не назначена, и еще требуется официальное одобрение президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

После начала процесса одобрения членства Швеции в НАТО Стокгольм снял эмбарго на экспорт оборонной продукции в Анкару и начал выдавать экспортные лицензии турецким компаниям, как сообщило в среду новостное издание Yeni Safak. Заместитель министра иностранных дел Бурак Акчапар подтвердил, что заявки, поданные турецкими компаниями, были успешно обработаны.

Швеция ввела эмбарго в октябре 2019 года в ответ на турецкую военную операцию против курдских ополченцев в Сирии. До этого президент Эрдоган угрожал воспрепятствовать вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил поддержку намерению Турции ратифицировать заявку Стокгольма на вступление в НАТО и призвал Венгрию одобрить этот шаг "как можно скорее". Он добавил, что членство Швеции укрепит НАТО.

Снятие эмбарго может потенциально увеличить оборонную торговлю между Турцией и Швецией и проложить путь к стратегическому сотрудничеству.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Турция, член НАТО с 1953 года, просила Швецию и Финляндию изменить свои позиции по курдским боевым группам, которые Анкара считает террористическими организациями, а Швецию - снять эмбарго на продажу оборонительного оружия.