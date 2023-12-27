Вашингтон и другие партии должны воздерживаться от соперничества за этот район, чтобы лучше защитить океан, заявил Рик Штайнер

Рик Штайнер, зоолог из Университета Аляски, призвал США прекратить односторонние усилия по расширению континентального шельфа, особенно в арктическом регионе. Это стало ответом на недавнюю публикацию администрацией Байдена карт, на которых обозначен расширенный американский континентальный шельф в различных регионах, включая Арктику, Атлантику, Берингово море, Тихий океан, два района в Мексиканском заливе и вблизи Марианских островов.

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США в одностороннем порядке претендуют на около 1 миллиона квадратных километров морского дна, причем большая часть приходится на богатую полезными ископаемыми и энергоресурсами Арктику. Госдепартамент США утверждает, что эти новые границы не приведут к территориальным спорам с Россией, но потребуют заключения соглашений с Канадой и Японией.

Однако Штайнер утверждает, что США ступают в опасные воды со своими односторонними арктическими претензиями, поскольку они не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву (UNCLOS). Он выступает за коллективные усилия по сохранению Северного Ледовитого океана, а не за конкуренцию за ресурсы, и за то, чтобы страны отказались от своих претензий на расширенный континентальный шельф.

Чез Фримен, опытный американский дипломат и бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности, заявил, что отказ США ратифицировать UNCLOS практически исключает возможность получения международного признания предложенных ими новых границ. По его мнению, единственным жизнеспособным решением будут переговоры о заключении соглашений со странами, которые уже имеют претензии на эти территории, такими как Россия, Канада и другие члены Арктического совета.

Фриман также указал на непоследовательность позиции США, задавшись вопросом, как их претензии на расширение арктического шельфа согласуются с их противодействием аналогичным претензиям таких стран, как Китай. Он также отметил, что добиться согласия на эти односторонние действия будет практически невозможно, особенно учитывая нынешнюю геополитическую напряженность в отношениях с Россией и Китаем.

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Тем временем Москва осудила односторонние претензии США как "неприемлемые". Николай Харитонов, глава комитета Государственной Думы по Арктике, предупредил, что попытки США расширить свою территорию могут привести к эскалации напряженности в Арктике.