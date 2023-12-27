Правительство обвинило всемирную организацию в содействии "пропагандистской машине" ХАМАСа

Израильское правительство объявило об изменении визовой политики в отношении сотрудников Организации Объединенных Наций, заявив, что визы больше не будут выдаваться автоматически в связи с обвинениями сотрудников в сотрудничестве с палестинскими боевиками. Теперь заявления на получение визы будут рассматриваться индивидуально.

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Эйлон Леви, старший пресс-секретарь, сообщил об этом решении, критикуя чиновников ООН за то, что они перекладывают вину на Израиль и защищают ХАМАС в условиях продолжающегося конфликта в Газе.

Министерство иностранных дел объявило о прекращении взаимодействия с теми, кто имеет отношение к пропагандистской машине террористического режима ХАМАС. Оно также призвало своих партнеров поддерживать принципы честности в международных организациях, которые должны обеспечивать глобальную безопасность, а не угрожать ей.

Это решение последовало за многочисленными предупреждениями ООН о серьезном гуманитарном кризисе на палестинских территориях, где израильские войска развернули мощную кампанию бомбардировок и наземного наступления в ответ на смертоносное нападение ХАМАС на юг Израиля 7 октября.

Сейф Маганго, представитель Управления ООН по правам человека, сообщил, что участившиеся авиаудары по лагерям беженцев и жилым кварталам в центре Газы привели к многочисленным жертвам. Он особо отметил ужасные условия в приютах, больницах и других убежищах, которые сильно переполнены и испытывают недостаток в таких предметах первой необходимости, как продукты питания, топливо и медикаменты.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в лагерях, предположительно, действуют тысячи боевиков ХАМАС, и обвинила эту группировку в перенаправлении помощи, предназначенной для мирных жителей. Израильские официальные лица неоднократно критиковали ООН во время 81-дневной войны, обвиняя ее в том, что она сосредоточена исключительно на военных действиях Израиля, игнорируя зверства, совершенные ХАМАС. Министр иностранных дел Эли Коэн назвал поведение ООН после 7 октября позором для организации и международного сообщества, обвинив ее в узаконивании военных преступлений ХАМАС и распространении необоснованных обвинений в адрес Израиля.

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По данным местных органов здравоохранения, за время недавнего конфликта в Газе погибло около 21 000 человек, в том числе много женщин и детей. Неожиданное нападение ХАМАСа на израильские города в октябре привело к гибели не менее 1200 мирных жителей и похищению около 240 заложников. ЦАХАЛ подтвердил гибель 161 солдата во время наземного вторжения в Газу по состоянию на вторник.