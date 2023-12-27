Резкое падение урожая шафрана привело к резкому росту цен на самую дорогую специю в мире

Мировой рынок шафрана испытывает дефицит из-за неурожая в Иране, крупнейшем мировом поставщике этой пряности, сообщила во вторник газета Financial Times со ссылкой на местных производителей и экспортеров. Шафран, известный своим уникальным ароматом, ярко выраженным вкусом и ярким цветом, является самой дорогой специей в мире.

В докладе говорится, что урожай шафрана в Иране, который обеспечивает более 90% мировых поставок, в этом году составит менее половины от урожая 2022 года.

реклама





Али Шариати-Могаддам генеральный директор компании Novin Saffron, ведущего иранского производителя и экспортера, сообщил новостному изданию, что "общее производство как ожидается, снизится примерно до 170 метрических тонн с почти 400 тонн [в прошлом году]".

Производители и торговцы связывают неурожай с изменением погодных условий и нехваткой воды. Mojtaba Asgari, глава шафрановой биржи Торбат-е-Джам, заявил, что чрезвычайно низкие температуры прошлой зимой, а затем очень сухие и жаркие весна и лето оказали разрушительное воздействие на урожай. Ситуация усугубилась еще и тем, что пересохли тысячи колодцев, предназначенных для орошения.

Эксперты предупреждают, что ситуация может еще больше ухудшиться из-за изменения климата, который меняет погодные условия.

Иранский эколог Мохаммад Дарвиш в интервью новостному изданию заявил, что “Иран более подвержен угрозам, чем в среднем по миру, особенно в засушливых и полузасушливых районах [где производится шафран] Количество осадков снижается, а испарение и температура повышаются”. С прошлого года цена на шафран удвоилась, достигнув $1400 за килограмм на внутреннем рынке Ирана и $1800 за границей, как сообщают поставщики.

Паям-Асгари из биржи Торбат-е-Джам предупредил, что "многие китайские дилеры были шокированы резким ростом цен и ушли. Если они вернутся, им придется платить еще больше, потому что урожай очень мал и склады пусты".

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Китай является крупнейшим иностранным покупателем иранского шафрана, на его долю приходится 45% от общего объема экспорта. Среди других крупных покупателей - арабские страны, Испания и Италия, где шафран используется в различных блюдах.