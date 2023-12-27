Сообщается, что неисправная машина вонзила свои металлические «когти» в сотрудника Tesla

В 2021 году на техасском заводе Gigafactory компании Tesla произошел инцидент, в результате которого инженер-программист получил травму от производственного робота, о чем сообщили несколько новостных изданий. Инженер обслуживал автоматические роботы, собирающие детали автомобиля из литого алюминия, когда один из роботов, который не был отключен, внезапно активировался. По словам очевидцев, робот прижал инженера к поверхности и нанес ему травмы спины и руки, оставив кровавый след. Несмотря на тяжесть травм, описанных свидетелями, в официальном отчете Tesla указано, что инженеру не потребовался оплачиваемый отпуск для восстановления.

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На заводе в Техасе неоднократно заявляли о нарушении техники безопасности, что привело к многочисленным травмам на рабочем месте из-за технических неполадок. Ханна Александер, адвокат, представляющая интересы контрактных рабочих на заводе в Остине, рассказала Daily Mail, что Tesla занижала данные о травмах персонала и даже смертельных случаях, включая гибель строительного рабочего в сентябре 2021 года.

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В прошлом году Александер вместе с организацией Workers Defense Project подала жалобу в Управление по охране труда и здоровья США (OSHA), заявив о проблемах с безопасностью и незарегистрированных травмах на заводе Gigafactory. Однако OSHA пока не предприняло никаких действий. Tesla отвергла аналогичные обвинения в адрес своего завода в Калифорнии, назвав их идеологически мотивированными. За последнее десятилетие компания получила множество штрафов OSHA, в основном за нарушения на калифорнийском предприятии, но ни один из них не касался завода в Техасе. Александр посоветовал скептически относиться к отчетам Tesla о травмах.