Законопроект также предусматривает введение электронных военных повесток, отправляемых по электронной почте

Согласно последним сообщениям местных СМИ, правительство Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским рассматривает предложение о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. Это предложение было представлено в Верховной Раде, парламенте Украины, в понедельник. Хотя детали плана были ненадолго доступны на парламентском сайте, вскоре они были удалены.

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Помимо снижения призывного возраста, предложенный закон также вводит электронные военные повестки, которые будут рассылаться призывникам в режиме онлайн, в том числе по электронной почте. Предусмотрены наказания для тех, кто своевременно не явился в военкоматы. Такие лица будут внесены в единый реестр должников, и на них будут наложены такие ограничения, как запрет на получение государственных льгот и услуг, получение кредитов, выезд за границу, совершение сделок с движимым и недвижимым имуществом.

Законопроект также предлагает отменить 18-месячный срок обязательной военной службы в Украине. Те, кто служит в настоящее время, будут уволены в запас и зачислены в резервисты. Категория "ограниченно годен к службе", которая освобождает от призыва в мирное время, но обязывает служить во время войны, также будет отменена в соответствии с новым законом.

Предложение также включает в себя введение курсов базовой военной подготовки продолжительностью до трех месяцев для лиц в возрасте от 18 до 25 лет во всех учебных заведениях страны.

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На прошлой неделе президент Зеленский объявил, что украинские военные предложили мобилизовать еще 450-500 тысяч человек в связи с продолжающимся конфликтом с Россией. Это последовало за заявлением министра обороны России Сергея Шойгу, который ранее в этом месяце утверждал, что с начала конфликта в феврале 2022 года около 400 000 украинских военнослужащих были убиты или ранены.