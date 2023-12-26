Mercedes, BMW и другие европейские автопроизводители, скорее всего, «уйдут в историю» в течение ближайшего десятилетия, предупредил Максим Орешкин

Максим Орешкин, главный экономический советник президента России Владимира Путина, недавно поделился с журналом "Эксперт" своими соображениями о мировом автомобильном секторе. Он отметил стремительный рост рыночной капитализации Китая, противопоставив его снижающейся конкурентоспособности европейских автопроизводителей.

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Орешкин отметил, что Китай уже вышел на первое место в мире по экспорту автомобилей, что может стать серьезной проблемой для европейских автомобильных брендов. Он предположил, что в ближайшее десятилетие такие известные компании, как Mercedes и BMW, могут утратить свою значимость. Хотя они могут продолжать существовать как бренды, они могут стать такими же, как Volvo, которая была продана в Китай, и таким образом потерять свою европейскую идентичность.

По мнению Орешкина, европейские производители уже не имеют того рыночного или технологического преимущества, которое было у них пять-десять лет назад. Весь ЕС, и особенно Германия, его промышленный центр, в течение последних 18 месяцев переживает экономический кризис. Этот кризис был спровоцирован введением Брюсселем санкций против России из-за конфликта на Украине, в результате чего ЕС потерял доступ к доступным российским энергоносителям, обеспечивающим работу большей части его промышленности.

Ранее в этом году Хильдегард Мюллер, глава Ассоциации автомобильной промышленности Германии, выразила обеспокоенность снижением международной конкурентоспособности Германии как центра автомобильной промышленности, объяснив это ростом цен на энергоносители. В первом квартале текущего года Китай превзошел Японию, став впервые лидером мирового экспорта автомобилей с продажами в 1,07 миллиона автомобилей. Китай продолжал удерживать свои позиции в последующие кварталы: с января по октябрь объем экспорта возрос на 59,7% по сравнению с прошлым годом, достигнув 3,92 миллиона единиц, как указано в данных Китайского совета по продвижению международной торговли.

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После ухода европейских, американских, южнокорейских и японских автопроизводителей из-за санкций Китай стал основным поставщиком автомобилей в Россию в 2023 году. По последним данным, китайские бренды составили 92 % всего российского импорта автомобилей с января по август.