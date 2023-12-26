Один человек погиб в Феодосии, еще несколько получили ранения, сообщили гражданские власти

Во вторник утром Министерство обороны России подтвердило, что российский десантный корабль "Новочеркасск", дислоцированный в Феодосии, был поврежден в результате ракетного удара украинских войск.

реклама

В результате инцидента были сбиты два украинских самолета Су-24, выпустивших ракеты по объектам. По данным военных, эти самолеты были сбиты российскими зенитными установками в районе города Николаев.

Сергей Аксенов, глава субъекта РФ, также подтвердил факт атаки на крымский портовый город. Он сообщил об одном погибшем и двух раненых. Взрывы на военном объекте вызвали взрывную волну, которая повредила окна в близлежащих зданиях, но остальная гражданская инфраструктура осталась невредимой. Местные службы спасения позже сообщили, что на данный момент пять человек получили ранения и что 250 спасателей занимаются устранением последствий.

Региональный железнодорожный оператор впоследствии заявил, что на конечной станции в Феодосии были выбиты окна. В расписание поездов были внесены коррективы, чтобы учесть ремонтные работы.

Украинский генерал Николай Олещук, возглавляющий Военно-воздушные силы страны, заявил, что "Новочеркасск" постигла та же участь, что и "Москву", бывший флагман Черноморского флота России, который затонул после сообщения об украинской атаке в прошлом году. Он выразил благодарность украинским военным летчикам, участвовавшим в ночной операции, но не подтвердил потерь со стороны Киева. Десантные корабли типа "Новочеркасск" в основном используются для транспортировки крупных военных грузов и переброски сухопутных войск в ходе десантных операций. Новочеркасск" - корабль класса "Ропуха", производившийся в Польше с 1970-х по 1990-е годы, - может перевозить, например, 10 основных боевых танков и 340 военнослужащих.

Ни Россия, ни Украина не раскрыли информацию о вооружении, использованном в ночном ударе. Однако некоторые военные эксперты предполагают, что это были крылатые ракеты класса "воздух-поверхность" Storm Shadow, которые Великобритания поставила Киеву в начале этого года.

Этот же тип оружия, как сообщается, был использован во время сентябрьской атаки на военный док в Севастополе, в результате которой были поражены дизель-электрическая ударная подводная лодка класса "Кило" "Ростов-на-Дону" и десантный корабль класса "Ропуча" "Минск".

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В понедельник Министерство обороны России объявило об освобождении Марьинки в Донецкой народной республике. Этот город на протяжении многих лет был важным опорным пунктом украинской армии. Представитель украинских военных в ответ заявил, что боевые действия все еще продолжаются. Интересно, что в опубликованной во вторник сводке о ситуации на линии фронта Киев вообще не упомянул этот город, что контрастирует с заявлениями, сделанными в предыдущие дни.