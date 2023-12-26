Многие страны отказываются от гринбека, поскольку он используется как политический инструмент, заявил Вячеслав Володин

Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в воскресенье в своем Telegram-канале заявил, что США утратили свое экономическое превосходство.

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Он выразил мнение, что Вашингтон не смог восстановить свое экономическое господство, несмотря на применение таких методов, как инициирование военных конфликтов, введение санкций и торговых войн, организация терактов и дестабилизация европейской экономики.

Володин, высокопоставленный российский законодатель, указал на доллар как на последний инструмент влияния США. Однако, по его словам, его роль уменьшается, поскольку все больше стран отказываются от него, учитывая его использование Вашингтоном как оружия в политической борьбе. Он также подчеркнул, что президент США Джо Байден подрывает “последнее преимущество” своей страны, поскольку такие угрозы не способствуют укреплению доверия к стране и ее валюте.

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Володин отметил, что в прошлом году начался глобальный тренд к использованию национальных валют в торговых операциях вместо доллара. Это стало особенно заметно после того, как санкции, связанные с Украиной, прервали связь России с западной финансовой системой и заморозили ее валютные резервы.