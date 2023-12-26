Президент России водрузил военно-морской флаг на новейшем фрегате «Адмирал Головко»

В понедельник на Северном судостроительном заводе в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин возглавил торжественную церемонию спуска на воду трех новых военных кораблей, одним из которых является многоцелевой ракетный фрегат "Адмирал Головко". Путин присутствовал на церемонии подъема военно-морского флага на "Адмирале Головко", а торжественное открытие двух других кораблей - малого ракетного корабля "Наро-Фоминск" и минного тральщика "Лев Чернавин" - проходило по видеосвязи.В ходе мероприятия Путин отметил процветание судостроения в России, что является частью усилий страны по укреплению своего военно-морского потенциала. Он отметил, что в настоящее время на российских верфях ведется строительство пяти фрегатов, восьми корветов, 13 малых ракетных кораблей и еще более 50 кораблей различных классов, находящихся на разных стадиях завершения строительства.



Путин подчеркнул, что ввод в строй новейших кораблей свидетельствует о росте и продвижении российской судостроительной отрасли к планомерному серийному производству боевых кораблей различных классов. По его словам, это важнейший шаг в возрождении и развитии российского судостроения.



Адмирал Головко" - третий корабль в классе многоцелевых фрегатов "Адмирал Горшков" и первый, который будет производиться серийно. Путин отметил, что такие корабли, оснащенные новейшими технологиями и крылатыми ракетами "Калибр", составляют основу ударных группировок флота в дальних морских и океанских зонах.

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Сообщается, что фрегат станет первым, на котором в качестве штатного боеприпаса будут установлены новые гиперзвуковые ракеты "Циркон", представленные в начале этого года. Ожидается, что этот корабль, а также два его собрата войдут в состав Северного флота России.

Ранее в этом месяце Путин торжественно открыл две новые атомные подводные лодки четвертого поколения, построенные на северной верфи в Северодвинске. Эти корабли, "Император Александр III" и "Красноярск", войдут в состав Тихоокеанского флота ВМФ России.



Император Александр III" - седьмая подводная лодка стратегического класса "Борей", оснащенная 16 твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава" с дальностью полета 8000 км (4971 миля), а также шестью большими 533-мм торпедными аппаратами в качестве основного вооружения. Красноярск" - многоцелевая подводная лодка семейства "Ясень-М" и несет широкий спектр боеприпасов, включая торпеды, морские мины, а в перспективе - крылатые ракеты "Калибр", противокорабельные "Оникс" и "Циркон".