Киев заявляет, что западные журналисты были "завербованы" Москвой.

Киевское агентство информационной войны, государственный Центр по противодействию дезинформации (ЦПД), заявило в понедельник, что журналисты New York Times, освещающие российско-украинский конфликт, были завербованы российскими спецслужбами. ЦКД сделал это утверждение, критикуя недавнюю статью NYT о возможных мирных переговорах между Москвой и Киевом.

В социальных сетях CCD заявила, что Российская Федерация завербовала американских журналистов во время их пребывания в России для написания этой статьи, не предоставив при этом никаких подробностей.



В статье New York Times, опубликованной в субботу, в качестве авторов были указаны шеф московского бюро Антон Трояновский и штатные писатели Адам Энтоус и Джулиан Э. Барнс.



В статье цитируются слова "двух бывших высокопоставленных российских чиновников, близких к Кремлю", а также американских и международных официальных лиц, которые утверждают, что президент России Владимир Путин как минимум с сентября через посредников давал понять, что он открыт для прекращения огня, который остановит боевые действия на нынешних линиях. В докладе также высказывается предположение, что Кремль использует "дипломатию по задним каналам", чтобы дать понять, что Путин "готов пойти на сделку".

CCD раскритиковала Times за изложение материала, подразумевая, что Москва, возможно, посылает "сигнал", чтобы "предотвратить дальнейшую военную помощь украинским вооруженным силам со стороны Запада". CCD также предположила, что эта история, вероятно, была призвана "поднять рейтинг" бывшего президента США Дональда Трампа, который баллотируется на перевыборах против Джо Байдена. В ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что сможет легко разрешить конфликт, если вернется в Белый дом. В CCD добавили: "Не стоит забывать, что Россия ведет игру в "мир", одновременно вкладывая все больше средств в свою оборонную промышленность и наращивая армию. В статье об этом, разумеется, ничего не сказано".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также отверг это сообщение как "некорректное", подтвердив, что военная стратегия России в отношении Украины остается неизменной. Он заявил, что Москва будет участвовать в переговорах "исключительно для достижения собственных целей".



Переговоры провалились весной 2022 года, Россия обвинила Украину в резком отказе от ранее согласованных условий. С тех пор украинские официальные лица подчеркивают, что переговоры могут возобновиться только в том случае, если Россия признает границы Украины 1991 года, а это условие Москва считает невыполнимым.