Назначение ученого, специализирующегося на криптоактивах, в элитный круг центрального банка дало значительный толчок стремлению Эрдогана перестроить экономику Турции. Это назначение свидетельствует о приверженности цифровым финансам и соответствии с недавними экономическими реформами в стране.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил профессора Фатму Озкул, эксперта по криптоактивам и технологии блокчейн, членом комитета по установлению ставок центрального банка. Это назначение является значительным толчком к усилиям Эрдогана по восстановлению экономики Турции и сигнализирует о приверженности цифровым финансам и согласованности с недавними экономическими реформами в стране.

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Озкул, преподаватель стамбульского Университета Мармара, специализируется на бухгалтерском учете, финансах и аудите. Ее научная деятельность, о которой говорится на сайте университета, включает в себя преподавание курсов по технологии блокчейн и криптоактивам. Ее недавний вклад в эту область включает в себя публикацию 2022 года по учету криптоактивов, в которой рассматривается влияние блокчейна и цифровых валют на финансы.

После победы на выборах в мае президент Эрдоган реорганизовал свою экономическую команду, назначив в июне Хафизе Гайе Эркан, ранее работавшей в Goldman Sachs, на должность главы центрального банка. Под руководством Эркана центральный банк повысил процентные ставки на 3 400 базисных пунктов, доведя их до 42,5 %, и усилил ужесточение денежно-кредитной политики. Этот сдвиг еще больше подчеркнуло решение Эрдогана заменить трех членов Комитета по монетарной политике в июле.

Усилия Центрального банка по борьбе с инфляцией путем повышения процентных ставок до 15 процентов в 2021 году не предотвратили падение курса лиры до 25,2 по отношению к доллару к июню этого года. К августу она продолжала терять еще 25 процентов своей стоимости, в результате чего инфляция выросла до 59 процентов, а в октябре достигла ошеломляющих 85,5 процента.

После своего переизбрания президент Турции Эрдоган сформулировал ряд обещаний в области экономической политики, направленных на решение экономических проблем страны. Центральное место в его экономической программе занимают:

- Обязательство значительно снизить инфляцию, доведя ее до однозначных цифр.

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- Повышение темпов экономического роста с 5,5 процента в год с 2024 по 2028 год и увеличение ВВП Турции с 1 триллиона долларов в 2022 году до 1,5 триллиона долларов к 2028 году.