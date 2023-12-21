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Алиби
ХАМАС отвергает предложение Израиля о перемирии
Западный Иерусалим предложил прекратить наступление в Газе на неделю в обмен на освобождение заложников

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ХАМАС отверг предложение Израиля прекратить боевые действия в обмен на освобождение около 40 пленников. Палестинская боевая группировка настаивает на том, что переговоры о заложниках могут начаться только в том случае, если Израиль первым прекратит нападение на Газу.

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Исмаил Хания глава политического бюро ХАМАС прибыл в Каир, чтобы встретиться с главой египетской разведки и другими местными чиновниками, которые пытаются выступить посредниками в конфликте.Египетские чиновники, опрошенные WSJ, заявили, что Израиль настаивает на том, чтобы ХАМАС отпустил несколько десятков заложников, включая всех оставшихся женщин и детей. Взамен Израиль якобы готов приостановить на неделю наступление на Газу и разрешить доставку в Анклав большего количества гуманитарной помощи.

ХАМАС и PIJ потребовали от Израиля прекращения огня до начала переговоров о потенциальной сделке. Кроме того, они настаивали на освобождении всех палестинских заключенных в обмен на освобождение более 100 заложников удерживаемых в Газе. По оценкам  в настоящее время Израиль удерживает тысячи палестинцев.

Президент Израиля Исаак Херцог заявил, что его страна "готова к очередной гуманитарной паузе и дополнительной гуманитарной помощи, чтобы освободить заложников" . ХАМАС начал внезапное нападение на Израиль 7 октября. По последним данным, в результате боевых действий погибли около 20 000 палестинцев и 1200 израильтян, а в Газе были произведены беспрецедентные разрушения.

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В среду пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что наземное наступление на севере Газы близится к завершению, и что военные расширили действия в Хан-Юнисе, в южной части анклава. По данным ООН, Израиль издал приказ об эвакуации из этого района, который служит убежищем для примерно 140 000 перемещенных палестинцев.

#израиль #хамас #сектор газа #заложники #предложение
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