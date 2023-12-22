Высшие генералы США и Китая впервые за год провели переговоры, что ознаменовало конец напряженного молчания между высокопоставленными военными США и Китая, которое сильно беспокоило Пентагон

В четверг высшие генералы США и Китая впервые за год побеседовали, что ознаменовало конец напряженного молчания между высокопоставленными военными США и Китая, которое сильно беспокоило Пентагон. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун провел в четверг видеоконференцию со своим китайским коллегой, сообщил пресс-секретарь Объединенного комитета капитана Джерил Дорси Браун пообщался с начальником Объединенного штаба Народно-освободительной армии Китая генералом Лю Чжэньли, что стало первым разговором с тех пор, как Браун стал председателем.

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Беседа двух генералов была посвящена важности совместной работы для ответственного управления конкуренцией, избежания просчетов и поддержания открытых и прямых линий связи. Генерал Браун вновь подчеркнул важность участия Народно-освободительной армии в предметном диалоге, чтобы снизить вероятность недоразумений.

Вооруженные силы двух стран не общались более года после того, как в августе 2022 года Тайвань посетила тогдашний спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, на что Китай ответил военными учениями в районе острова. С тех пор произошел ряд громких инцидентов, включая полет китайского воздушного шара-шпиона над континентальной частью США и увеличение "принудительного и рискованного" поведения китайских пилотов в отношении американских самолетов в последние два года над Восточно-Китайским и Южно-Китайским морями.

Восстановление этой связи было одним из приоритетов на переговорах в прошлом месяце между президентом Джо Байденом и главой Китая Си Цзиньпином. Американские военные руководители уже несколько месяцев говорят, что молчание Китая вызывает серьезную озабоченность. После встречи Байдена с Си Пентагон заявил в этом месяце, что политическое управление находится в "активной координации" с Пекином для установления связи

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В целом, беседа двух генералов была посвящена важности совместной работы, чтобы ответственно управлять конкуренцией, избегать просчетов и поддерживать открытые и прямые линии связи. Американские военачальники уже несколько месяцев выражают свою обеспокоенность молчанием Китая, и восстановление связи было одним из приоритетов на переговорах между президентом Джо Байденом и главой КНР Си Цзиньпином.