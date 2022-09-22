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Сергей Смирнов За пост начислено вознаграждение
Пекин: поставки оружия Тайваню «серьезно подрывают суверенитет и интересы безопасности Китая»
Напряжённые отношения между США и Китаем из-за Тайваня особенно обострилась с прошлого месяца, когда спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посетила остров
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В сентябре государственный департамент США очередной раз одобрил продажу Тайваню военной техники, в этот раз на сумму 1,1 миллиарда долларов. Две компании, которые участвовали в этой сделке: Raytheon Technologies и Boeing Defense, Space & Security. Для американцев это уже не первое соглашение подобного рода, в регион они зашли ещё в октябре 2021 года, тогда они туда отправили своих военных инструкторов.

Сегодняшним же ответом Китайского правительства за очередные поставки оружия в Тайвань, стали санкции, которые были введены против директоров этих двух корпораций (Raytheon и Boeing).

Напряжённые отношения между США и Китаем из-за Тайваня особенно обострилась с прошлого месяца, когда спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посетила остров в связи с китайскими протестами. Китай ответил демонстрацией силы в виде агрессивных военных учений вокруг острова, хотя эксперт по Китаю Дин Ченг из Фонда наследия отметил, что большая часть этих учений, вероятно, была запланирована заранее: за несколько месяцев.

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В конце прошлой недели руководитель политики Пентагона Колин Каль заявил, что президент Китая Си Цзиньпин дал своим вооруженным силам до 2027 года «наращивание военного потенциала для насильственного воссоединения с Тайванем», но Каль сказал, что не видит «никаких признаков того, что Си принял решение о вторжении.
Тем не менее Каль подчеркнул деликатность ситуации и возможность того, что что-то может пойти не так.
«Китай становится все более напористым, отстаивая свои прерогативы в отношении Тайваня. Предпримут ли они следующий шаг, пытаясь навязать эти изменения статус-кво таким образом, который может привести к инциденту с Соединёнными Штатами, а также к конфликту с одним из наших союзников и партнёров?
«Мы видели, как КНР в течение последних года или двух участвовала во всё более небезопасных и непрофессиональных столкновениях — как в небе, так и на море».

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#китай #санкции #сша #boeing #raytheon #сша и тайвань
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Ой бедные-несчастные китаяшечки, интересы безопасности у них подрывают. Нехрен такими вы€бистыми быть просто.
Пекин: поставки оружия Тайваню «серьезно подрывают суверенитет и интересы безопасности Китая»
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16:10
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