Власти США предупредили Apple, если она не откажется от сотрудничества с китайской компанией по производству микросхем, то у неё будут крупные неприятности.

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Сенат США предупредил компанию Apple, что если она для своего iPhone начнёт закупать микросхемы у китайской компании YMTC, то ей придётся «столкнуться с повышенным вниманием со стороны Конгресса».

На что Apple сразу же и ответила, что она никогда не использовала чипы от YMTC ни в одном своём продукте, но «оценивала возможность получения от YMTC чипов флэш-памяти Nand для использования в некоторых своих смартфонах реализуемых исключительно на территории Китая».

Республиканцы Марко Рубио и Майкл Маккол заявили, что они обеспокоились после прочтения отчета, в котором говорилось, что Apple обратится к YMTC для закупки микросхем флэш-памяти на свой iPhone. Но, как указала Apple в заявлении выше, она не планирует продавать iPhone с чипами YMTC за пределами Китая. Кроме того Apple заявила, что все пользовательские данные, хранящиеся на флэш-чипах в устройствах Apple, «полностью зашифрованы».

Также Майкл Маккол утверждает, что имеет достоверные доказательства в том, что YMTC имеет обширные связи с Коммунистической партией Китая (КПК) и вооруженными силами. Таким образом компания YMTC представляет собой угрозу национальной безопасности США.

Ищё в июле Шумер и сенатор Марк Уорнер (демократ, который является председателем сенатского комитета по разведке) обратились к администрации Байдена с просьбой включить YMTC в список организаций, представляющих угрозу безопасности для США.



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Ранее в США приняли закон о чипах, который должен создать благоприятные условия для производства полупроводников на территории государства.