Nvidia и AMD недавно получили такие уведомления от правительства США об ограничении продаж своих топовых графических процессоров.

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Китай является второй по величине экономикой в мире, а также имеет самое большое население в мире. И это лишь вопрос времени, когда появится технологическая экосистема мирового уровня. У него просто достаточно денег, времени и умных людей, чтобы достичь этого.

Соединенные Штаты это прекрасно понимают и потому время от времени Министерство торговли США вводит экспортный контроль и лицензии, чтобы ограничить продажу оборудования, программного обеспечения и других жизненно важных технологий в Китай.

Nvidia и AMD (лидеры в данном сегменте) недавно получили такие уведомления от правительства США об ограничении продаж своих топовых графических процессоров.

В результате все эти ограничительные действия только подталкивают китайские технологические компании к созданию собственных процессоров, графических процессоров и ускорителей искусственного интеллекта. Такие фирмы, как «Biren Technology» со своим графическим процессором "BR100", «Jingjia» с её серией "JM9" и «Tianshu Zhixin» с его процессором “Big Island”.



Nvidia подала заявление, чтобы уведомить своих акционеров о том, что лицензионное требование правительства США нацелено исключительно на устранение рисков того, что продукция, на которую распространяется действие лицензии, может быть использована в военных целях как в Китае, так и в России. Что эта лицензия рассчитана не только для продажи продукции, но и для разработки её в России или Китае. Nvidia также сообщила в своей заявке 8-K, что разработка нового H100 и поддержка существующих клиентов A100 могут быть прерваны из-за географического положения лицензионного требования, установленного Министерством торговли.

Что касается AMD, то компания не подавала никаких форм 8-K в SEC, как это сделала Nvidia, потому что её продажи высокопроизводительных графических процессоров Instinct MI250 в России и Китае отсутствуют. Но представитель AMD сказал: «AMD получила новые лицензионные требования от Министерства торговли США, которые не позволяют нам поставлять интегральные схемы MI250 в Китай и Россию. В настоящее время мы не считаем, что поставки интегральных схем MI100, затронутые новыми правилами, не оказывают значительного воздействия на наш бизнес».

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Какими бы ни были интересы национальной безопасности, кажется очевидным, что Соединенные Штаты хотят замедлить развитие Китая.

Единственное преимущество, которое есть у любой страны, это продолжать поощрять инновации.