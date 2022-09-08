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Китай является второй по величине экономикой в мире, а также имеет самое большое население в мире. И это лишь вопрос времени, когда появится технологическая экосистема мирового уровня. У него просто достаточно денег, времени и умных людей, чтобы достичь этого.
Соединенные Штаты это прекрасно понимают и потому время от времени Министерство торговли США вводит экспортный контроль и лицензии, чтобы ограничить продажу оборудования, программного обеспечения и других жизненно важных технологий в Китай.
Nvidia и AMD (лидеры в данном сегменте) недавно получили такие уведомления от правительства США об ограничении продаж своих топовых графических процессоров.
В результате все эти ограничительные действия только подталкивают китайские технологические компании к созданию собственных процессоров, графических процессоров и ускорителей искусственного интеллекта. Такие фирмы, как «Biren Technology» со своим графическим процессором "BR100", «Jingjia» с её серией "JM9" и «Tianshu Zhixin» с его процессором “Big Island”.
Nvidia подала заявление, чтобы уведомить своих акционеров о том, что лицензионное требование правительства США нацелено исключительно на устранение рисков того, что продукция, на которую распространяется действие лицензии, может быть использована в военных целях как в Китае, так и в России. Что эта лицензия рассчитана не только для продажи продукции, но и для разработки её в России или Китае. Nvidia также сообщила в своей заявке 8-K, что разработка нового H100 и поддержка существующих клиентов A100 могут быть прерваны из-за географического положения лицензионного требования, установленного Министерством торговли.
Что касается AMD, то компания не подавала никаких форм 8-K в SEC, как это сделала Nvidia, потому что её продажи высокопроизводительных графических процессоров Instinct MI250 в России и Китае отсутствуют. Но представитель AMD сказал: «AMD получила новые лицензионные требования от Министерства торговли США, которые не позволяют нам поставлять интегральные схемы MI250 в Китай и Россию. В настоящее время мы не считаем, что поставки интегральных схем MI100, затронутые новыми правилами, не оказывают значительного воздействия на наш бизнес».
Какими бы ни были интересы национальной безопасности, кажется очевидным, что Соединенные Штаты хотят замедлить развитие Китая.
Единственное преимущество, которое есть у любой страны, это продолжать поощрять инновации.