В Уголовном кодексе Японии приговор за сетевую травлю стал куда более серьёзным.

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В пересмотренном уголовном кодексе Японии начала действовать новая поправка, согласно которой за травлю человека, издевательства в интернете, полагается один год тюрьмы и штраф в размере до 300 000 иен (~ $2200), а также лишением свободы на один год.

Раньше за такое был штраф в размере 10 000 иен (~ $74) и лишение свободы на срок до одного месяца.

К более строгим правилам в отношении так называемого кибербуллинга правительство Японии пришло из-за резонансного самоубийства Ханы Кимура — рестлерши, звезды реалити-шоу «Terrace House» (дом с террасой, наподобие нашего ралити-шоу Дом-2), которое произошло ещё в мае 2020 года.

*Звезда шоу Netflix и профессиональная рестлерша Хана Кимура.

Как выяснилось впоследствии, в одной из социальных сетей на девушку "напали" двое мужчин, которые над ней всячески насмехались и запугивали.

Сама Хана в своей прощальной записке в Instagram написала, «что каждый день она получала более ста грубых выражений в свой адрес». И вместо того, чтобы просто выйти из сети, Хана наносила себе повреждения, фотографировала себя и размещала фото, по-видимо хотела вызвать сострадание ... (вопрос только у кого, у хейтеров ... да уж). Позже этих двоих "героев" признали виновными в кибербуллинге и они получили наказание в виде штрафа в размере 9000 иен (~ 66 долларов) каждый. И только после такого мягкого наказания общественность выразила своё недовольство и именно это привело к пересмотру Уголовного кодекса в Японии.

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Её поклонники, журналисты и другие рестлеры после известия о смерти Ханы призвали всех помнить на её примере, к чему может привести травля в интернете.