Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Китайская Baidu выпустила свой первый квантовый компьютер.

Общие инвестиции, государственных структур и частных корпораций мира в квантовые компьютеры, к 2026 году составят около 16,5 миллиарда долларов.
+
-30% на 6700XT ASUS
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр

Квантовый компьютер по сравнению с классическим, использует не биты, а кубиты, имеющими значения одновременно и 0, и 1. Таким образом, как теоретически так и практически он в разы превосходит обычный компьютер, правда в ряде алгоритмов.

Первые сображение о квантовых вычислениях были предложены Юрием Маниным советским математиком в 1980 году. Позже в 1981 году физик Дэвид Дойч более точно сформулировал теорию самого квантового компьютера.
Популярность этой идеи, стала продвигаться в 90-е годы... и до сих дней, проводятся многочисленные исследования в этой сфере.
Сегодня в квантовые системы вкладываются миллиарды долларов по всему миру, в надежде, что они когда-то, кардинально поменяет наше нынешнее мироустройство. Такие  IT гиганты как Microsoft, Google и IBM, являются лидерами по финансированию в данной области. 
Китай также пытается не отставать в данном мировом технологическом противостоянии, если его можно так назвать. Создав один из  мощных 56 кубитных компьютеров под названием Zuchongzhi, который справился с своими вычислительными задачами за один час, тогда как у классического компьютера на эти подсчёты, прошло бы минимум восемь лет.

Китайская компания Baidu в основном работающая на  своём внутренем рынке, предоставляющая различные веб-сервисы, основным из которых является их поисковая система. Решила создать свой первый квантовый компьютер,  именуемый Qianshi, с 10 кубитным процесором на борту.
Особенностью Qianshi является то, что этот компьютер совместно интегрирует, аппаратную платформу с программным обеспечением своего производства. Плюс на данной базе добавлено целый ряд квантовых приложений, таких как квантовые алгоритмы. Они будут применятся в моделировании свёртываемости белков, а также при разработке некоторых материалов для литий-ионных батарей.
С точки зрения ведущих аналитиков, Qianshi становится значимым этапом для Baidu, компания которая уже показала свой существенный прогресс в создании исскуственного интеллекта.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

китай квантовый компьютер baidu
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
26
Обзор и тестирование игрового ноутбука MSI Katana GF66 11UG
11
Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
19
Главные игры августа 2022 года
17
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
31
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Quietude 100S
21
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
30
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
52
Главные игры июля 2022 года
29
Ретроклокинг: история Super HEDT
44

Интересные материалы

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
26 августа 2022 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
557
NVIDIA против AMD – какую видеокарту купить для Cyberpunk 2077 в разрешении 1080р, 2К и 4К
29
Курс Эфира рухнул в ожидании PoS и падения экономики США – сколько будут стоить 1 ETH после 15.09
13
Хакерская «чудо-флешка» Rubber Ducky стала еще опаснее
5
В сентябре ожидается рекордное снижение цен на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 и AMD Radeon RX 60
7
Народные GeForce RTX 4060 и RTX 4060 Ti почти в 1.5 раза быстрее своих предшественниц — инсайд
15
В серии графических процессоров AMD Navi 3X может появиться вариант, объединяющий 9 чиплетов
+
Инсайдер поделился производительностью RTX 4060 и RTX 4060 Ti
20
Майнинг Эфира перестал приносить ощутимую прибыль перед переходом на PoS, а альтернатив пока нет
29
Весь модельный ряд GeForce RTX 40 в одной таблице и расчёт их энергоэффективности от энтузиаста
8
С выходом решений поколения RDNA 3 компания AMD начнёт теснить NVIDIA на рынке видеокарт
6
Появилась первая бета VirtualBox 7 — поддержка Windows 11 и автоматическая установка ОС
2
Поддельные SSD из Китая объемом 30 и 60 ТБ вышли на мировой рынок
3
Нейросеть научили создавать бесконечно много фото голых женщин лишь по их текстовому описанию
18
Журналисты показали 16 минут геймплея Gord — мрачной стратегии от продюсера «Ведьмака»
4
На сайте Kingston уже появились указания, как отличить оперативную память с профилем AMD EXPO
2
AMD выпустила новые драйверы чипсета с официальной поддержкой Windows 11 22H2
9
Samsung выпустила новое обновление ПО для смартфонов 7-и летней давности
4
Видеокарты GeForce RTX 4060/Ti могут получить разочаровывающую производительность и рост fps на 25%
21
НАСА одобрило разработку космической станции Джеффа Безоса
1

Популярные статьи

"Танцующие волчки" - Thermaltake Engine 27 vs Zotac Magnus on i5-12400
22
Почему мне очень понравился сериал Dark Matter. Часть I
17
Обзор смартфона Hotwav W10 - бюджетный монстр с аккумулятором на 15 000 мА·ч
12
Очень краткий обзор SSD Apacer AS350X 512GB AP512GAS350XR-1
14
Мои впечатления от игры Dead Space. Часть 1
3
Почему AMD - плохая платформа для тестирования
7

Сейчас обсуждают

Anero
01:45
Студентам надо на девчонок смотреть а не капкудахтор брать, а то ауе понятия забудут если на Кавказе или как на кортах правильно семки лузгать если за Уралом. А ваше-хороший студент это сытый студент,...
Сколько стоит процессор для бедного студента – выбираем оптимальный камень для учёбы и игр
RedStone
01:42
а укропии скоро не будет - вот так-то
Китай готовится к "сами знаете чему" - внесены поправки в закон о национальной обороне
Гиена Пещерная-Вымершая
01:41
Какие учёные? Где результаты тестов в медицинских авторитетных изданиях?
Терапия Паксловидом значительно снизила угрозу негативного исхода при заражении COVID-19
RedStone
01:40
там сахар уже как с пол-года заменён на подсластитель - оттого и противное послевкусие, а ты продолжай втирать дичь
Coca-Cola в России не исчезнет, а просто будет продаваться под новым брендом
Prof
01:37
статья от рукажопа ,который выдрал проц из сокета и сравнивает райзены R7 c I3
Почему AMD - плохая платформа для тестирования
Hru
01:30
В среду последний доел.Сегодня сделал тест.Завтраина арбайтен
Терапия Паксловидом значительно снизила угрозу негативного исхода при заражении COVID-19
Денис Синяков
01:29
ай, хорошо пошутиль, да эсть карочи
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
ZOV_Искандер
01:25
А чё он сгорит? Термуха - субстанция не токопроводящая! Хрень всякую не пиши!
Почему AMD - плохая платформа для тестирования
ZOV_Искандер
01:24
Статья - полное говно. Это что, реклама Штеуд, я не понял? Проблема сокетов на АМД может возникнуть действительно, но только в том случае, если много раз менять систему охлаждения ( раз 50, как мини...
Почему AMD - плохая платформа для тестирования
warmuza
01:23
это зелот или зюстах?
Почему AMD - плохая платформа для тестирования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем