Квантовый компьютер по сравнению с классическим, использует не биты, а кубиты, имеющими значения одновременно и 0, и 1. Таким образом, как теоретически так и практически он в разы превосходит обычный компьютер, правда в ряде алгоритмов.



Первые сображение о квантовых вычислениях были предложены Юрием Маниным советским математиком в 1980 году. Позже в 1981 году физик Дэвид Дойч более точно сформулировал теорию самого квантового компьютера.

Популярность этой идеи, стала продвигаться в 90-е годы... и до сих дней, проводятся многочисленные исследования в этой сфере.

Сегодня в квантовые системы вкладываются миллиарды долларов по всему миру, в надежде, что они когда-то, кардинально поменяет наше нынешнее мироустройство. Такие IT гиганты как Microsoft, Google и IBM, являются лидерами по финансированию в данной области.

Китай также пытается не отставать в данном мировом технологическом противостоянии, если его можно так назвать. Создав один из мощных 56 кубитных компьютеров под названием Zuchongzhi, который справился с своими вычислительными задачами за один час, тогда как у классического компьютера на эти подсчёты, прошло бы минимум восемь лет.



Китайская компания Baidu в основном работающая на своём внутренем рынке, предоставляющая различные веб-сервисы, основным из которых является их поисковая система. Решила создать свой первый квантовый компьютер, именуемый Qianshi, с 10 кубитным процесором на борту.

Особенностью Qianshi является то, что этот компьютер совместно интегрирует, аппаратную платформу с программным обеспечением своего производства. Плюс на данной базе добавлено целый ряд квантовых приложений, таких как квантовые алгоритмы. Они будут применятся в моделировании свёртываемости белков, а также при разработке некоторых материалов для литий-ионных батарей.

С точки зрения ведущих аналитиков, Qianshi становится значимым этапом для Baidu, компания которая уже показала свой существенный прогресс в создании исскуственного интеллекта.