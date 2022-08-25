Современные аферисты идут в ногу со временем и в полную меру пользуются нынешними технологиями для своих мошеннических схем.

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Аферисты, «кидалы», мошенники, это та категория людей, которая всегда будет искать наивных, чтобы поживится их трудом и как правило это деньги жертвы.

Современные жулики ничем не брезгуют, по полной используют интернет мошенничество, афёры с недвижимостью, различные виды банковских махинаций...

Недавно Сбербанк опубликовал свои данные о предотвращении 450 преступлений в сфере экономической безопасности. Сотрудники банка вместе с правоохранительными органами раскрыли 231 преступление и привлекли к уголовной ответственности 140 злоумышленников, тем самым сохранили банку 250 млн. рублей.

По статистике Сбербанка, злоумышленники чаще всего используют подделку документов (паспортов, доверенностей, исполнительных листов, судебных приказов, а также доверенностей).

А вот жертвами у них чаще всего становятся люди преклонного возраста, не имеющих родственников, социально незащищённые граждане. Они довольно-таки легко входят в их доверие и пользуются их беззащитностью, ведь юридически красиво излагать свою речь они умеют хорошо, тем самым располагают свою жертву.

Так недавно, в одном из офисов Сбербанка, женщина 60 лет - клиент банка, вместе со своим мужем пытались перевести деньги при помощи банкомата (популярная схема у подобного рода преступников). Оператор банка, по камерам заметил встревоженные лица пожилых людей, решил по громкой связи обратится к ним, предупредив их о возможном мошенничестве.

Как оказалось позже, до визита в офис, женщине позвонил якобы сотрудник безопасности банка и сообщил ей, что по факту незаконного списания денег с её карточки возбужденно уголовное дело... В дальнейшем, её перевели на звонок, якобы на сотрудника правоохранительных органов, при этом аферисты использовали современные технологии подмены телефонных номеров, имитировав тел. номера которые указаны на официальных сайтах.

Далее этой женщине позвонил лжесотрудник банка и убедил её следовать его инструкциям, чтобы помочь предотвратить данный взлом и восстановить её карточку. А для этого нужно было, немного немало перевести деньги на так называемый «безопасный счёт».

В общем и в целом, оператор банка сохранил данной семье деньги в размере 450 тысяч рублей.