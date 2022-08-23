Потеря площадей льда может привести к огромным проблемам, связанным с использованием водных ресурсов.

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В Альпах температура прогревается на 0,3C за десятилетие – в три раза быстрее, чем в среднем по миру. Эксперты утверждают; если выбросы парниковых газов продолжат расти, то к 2090 году ледники потеряют более 79% своей сегодняшней массы.

Научно доказано, что за 150 предыдущих лет, площадь швейцарских ледников уменьшилась наполовину, в 1870 г. их площадь составляла 1 700 км², а к 2021 г. уже осталось 890 кв².

В Швейцарии на горнолыжном хозяйстве Glacier 3000, горный курорт Ле Дьяблере, под воздействием высоких температур на высоте 2,8 тыс. метров обнажился перевал, покрытый льдом. Специалисты утверждают, что ему было более 2 тысячи лет.

«Через несколько недель перевал, из-за жары, полностью освободится ото льда», - заявил один из представителей этой горнолыжной зоны. В 2012 году толщина льда составляла 15 см., летом в 2022 толщина уменьшилась до 4 см.

Следящий за процессом гляциолог из университета Берна Мауро Фишер указывает, что толщина ледников в районе, где расположен перевал, в нынешнем году уменьшалась в три раза быстрее, чем это происходило за последние 10 лет.

Из-под этих ледяных глыб время от времени появляются останки погибших там, иногда многие годы назад, людей, а также обломки пропавших в горах самолётов. Эксперты пытаются их идентифицировать.

Потеря площадей льда может привести к огромным проблемам, связанным с использованием водных ресурсов. Мало того, некоторые страны и вовсе лишатся источника чистой питьевой воды, а также начнутся проблемы с выработкой электроэнергии, ведь талая вода участвует в производственных процессах.