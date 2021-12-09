Обновленная версия трех частей GTA оказалась насколько требовательной к компьютерному железу, что даже связка самого мощного процессора и лучшей видеокарты не позволяет с комфортом поиграть в ремастер. Речь идет о разрешении 4К и максимальных настройках графики. Даже владельцы RTX3090 не увидят стабильные 60 FPS, не говоря уже о более слабых видеокартах.
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Почти все время загрузка видеокарты в пределах 98-100%. Для прорисовки мира Next-Gen качества потребуется около 5000Мб видеопамяти.
Томми Версетти порадовал более высоким средним фпс. Но невероятные статтеры и просадки дают о себе знать. Даже Intel i9-12900k + RTX3090 просаживают частоту кадров. Местами Low 1%/0.1% всего 1 fps.
Мрачный мир GTA3 на движке Unreal Engine также оказался не по зубам самой мощной видеокарте в мире. Проскакивают фризы, фреймтайм недостаточно плавный. Явно виден упор в графический чип, который трудится на пределе возможностей.
Для более плавной картинки владельцы самых мощных игровых систем современности вынуждены понижать разрешение до 1440р или до 1080р. На такие уступки приходится идти ради погружения в превосходно проработанный и реалистичный мир GTA: The Trilogy Definitive Edition.
Полный видеообзор от TesingGames: