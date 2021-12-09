Просадки до 1 fps на самой мощной игровой станции - тестирование лучших CPU+GPU в обновленной GTA Trilogy

Обновленная версия трех частей GTA оказалась насколько требовательной к компьютерному железу, что даже связка самого мощного процессора и лучшей видеокарты не позволяет с комфортом поиграть в ремастер. Речь идет о разрешении 4К и максимальных настройках графики. Даже владельцы RTX3090 не увидят стабильные 60 FPS, не говоря уже о более слабых видеокартах.

реклама

Почти все время загрузка видеокарты в пределах 98-100%. Для прорисовки мира Next-Gen качества потребуется около 5000Мб видеопамяти.

Томми Версетти порадовал более высоким средним фпс. Но невероятные статтеры и просадки дают о себе знать. Даже Intel i9-12900k + RTX3090 просаживают частоту кадров. Местами Low 1%/0.1% всего 1 fps.

Мрачный мир GTA3 на движке Unreal Engine также оказался не по зубам самой мощной видеокарте в мире. Проскакивают фризы, фреймтайм недостаточно плавный. Явно виден упор в графический чип, который трудится на пределе возможностей.

Для более плавной картинки владельцы самых мощных игровых систем современности вынуждены понижать разрешение до 1440р или до 1080р. На такие уступки приходится идти ради погружения в превосходно проработанный и реалистичный мир GTA: The Trilogy Definitive Edition.

Полный видеообзор от TesingGames:

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты



