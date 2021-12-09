Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nike3G За пост начислено вознаграждение
Связки i9-12900k + RTX3090 недостаточно для GTA: The Trilogy Definitive Edition в 4К разрешении
Просадки до 1 fps на самой мощной игровой станции - тестирование лучших CPU+GPU в обновленной GTA Trilogy
анонсы и реклама
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
ASUS 3060 Ti - смотри цену

Обновленная версия трех частей GTA оказалась насколько требовательной к компьютерному железу, что даже связка самого мощного процессора и лучшей видеокарты не позволяет с комфортом поиграть в ремастер. Речь идет о разрешении 4К и максимальных настройках графики. Даже владельцы RTX3090 не увидят стабильные 60 FPS, не говоря уже о более слабых видеокартах. 

реклама

 

Почти все время загрузка видеокарты в пределах 98-100%. Для прорисовки мира Next-Gen качества потребуется около 5000Мб видеопамяти. 

 

Томми Версетти порадовал более высоким средним фпс. Но невероятные статтеры и просадки дают о себе знать. Даже Intel i9-12900k + RTX3090 просаживают частоту кадров. Местами Low 1%/0.1% всего 1 fps.

 

Мрачный мир GTA3 на движке Unreal Engine также оказался не по зубам самой мощной видеокарте в мире. Проскакивают фризы, фреймтайм недостаточно плавный. Явно виден упор в графический чип, который трудится на пределе возможностей.

Для более плавной картинки владельцы самых мощных игровых систем современности вынуждены понижать разрешение до 1440р или до 1080р. На такие уступки приходится идти ради погружения в превосходно проработанный и реалистичный мир GTA: The Trilogy Definitive Edition.

Полный видеообзор от TesingGames:

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты


#nvidia #rtx #rtx 3090 #gta #lga1700 #fps #тест игр #12900k #gta trilogy #intel i9
8
Показать комментарии (8)

Материалы по теме

В январе NVIDIA выпустит видеокарты GeForce RTX 3070 Ti с 16 ГБ и GeForce RTX 3090 Ti с 24 ГБ памяти
Cозданную с помощью NVIDIA Omniverse виртуальную кухню Дженсена Хуанга можно оценить в новом видео
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские майнеры выплатят в бюджет РФ 73 млн рублей и получат новый тариф на электричество
120
Предполагаемый создатель биткоина выиграл судебный процесс на сумму 56 млрд долларов США
17
Флагманы OnePlus получили стабильную прошивку OxygenOS 12 на Android 12
2
Samsung Galaxy S22 окажется дешевле ожидаемой ранее цены
2
Google Chrome теряет рыночную долю, а Microsoft Edge занял третью строчку в рейтинге браузеров
13
Японский стартап PowerX построит корабли для транспортировки энергии от ветряных электростанций
3
Бюджетный Core i3-12100 за $100 оказался быстрее Ryzen 9 5950Х за $800 в одноядерном тесте CPU-Z
52
Авторы PUBG выпустили Thunder Tier One — тактический экшен, действие которого происходит сразу после распада СССР
9
Топовая GeForce RTX 3090 Ti дебютирует через несколько недель, но RTX 3070 Ti 16 Гбайт её опередит
5
NVIDIA назвала одну из причин роста цен на видеокарты в рознице и обещает увеличить поставки в 2022г
35
Энтузиаст запустил культовую The Elder Scrolls V с 1300 модификациями и трассировкой лучей в 8К
9
AMD уверена, что в ближайшие несколько кварталов продолжит увеличивать долю на рынке графики
19
Volvo разрабатывает экраны которые будут занимать всё лобовое стекло автомобиля
9
Radeon RX 6500 XT получит всего 4 Гб GDDR6 и 64-битную шину, что сделает её непопулярной у майнеров
17
Стала известна дата дебюта доступной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050
13
Роскомнадзор заблокировал основной сайт Tor и не собирается останавливаться
25
DICE поделилась подробностями последнего в этом году обновления Battlefield 2042
7
Стали известны причины высокой стоимости материнских плат на чипсете Intel Z690
12
«Выживастик» The Long Dark получил очередное обновление, а его авторы рассказали о планах на будущий год
+
GeForce RTX 2060 на 12 Гб получила низкую производительность и высокие показатели в майнинге Эфира
4

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: декабрь 2021
29
Игровые компьютеры больше не нужны - сообщает годовой отчет Global Gaming Market
73
Загадки истории: Финляндия. Зимняя война 1939 года
116
Легендарные игры, в которые играли и играют сотни миллионов людей: Косынка, Солитер, Паук
8
О фейковых трансляциях на Youtube для выманивания криптовалюты
16
О микроволновом, лазерном, плазменном оружии и тепловых лучах - как фантастика приходит в нашу жизнь
60
Windows 11 Pro за $15.43 – стартовала зимняя распродажа программного обеспечения
14
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 GoodRAM IRDM RGB IRG-36D4L18S/16GDC объемом 16 Гбайт
13
Заметки на полях: Жесткая машина рекламного PR на примере Halo Infinite от Microsoft
20
Мои впечатления от игры Bound By Flame
3

Сейчас обсуждают

sevik68
20:09
ОМГ
О кастомных сборках Windows или худшее, что может произойти с вашим компьютером
Asmodeus
20:08
Это ж насколько надо быть криворукими... 🤣😂
Связки i9-12900k + RTX3090 недостаточно для GTA: The Trilogy Definitive Edition в 4К разрешении
Jurten Krieg
20:07
Вот это просто эталон завистливого, нищего пидopaxeна из палаты мер и весов.
Генпрокуратура РФ разработала нормы для ареста и конфискации криптовалют
Spamhommer
20:07
Интересно, каких таких забористых шышек обкурились ньюзеландские госдумцы?
В Новой Зеландии обсуждается закон о запрете продажи сигарет для всех родившихся после 2008 года
Boris_leo
20:06
В своё время о таких эксПЕРДАХ господин Лавров очень правильно сказал ....
О кастомных сборках Windows или худшее, что может произойти с вашим компьютером
OsirisD2
20:05
вата, почитай определение, себя узнал?) "Ватнику очень нужен Хозяин и пастух ака «сильная рука». Отношения между странами и между людьми ватник понимает исключительно через призму тюремно-казарменной...
Загадки истории: Финляндия. Зимняя война 1939 года
wwr222
20:05
Мое мнение:сам пиши статьи,а не передирай из других источников.Купи проц и замочи статью...
Моё мнение: Intel Alder Lake - это успех, AMD снова отстает
OsirisD2
20:04
путлеру и его прихвостням надо дать вышку как минимум, а лучше пожизненное, с этим согласен ;) вата, я к Украине не имею никого отношения, я в России живу, и в Украине никогда не был xD
Загадки истории: Финляндия. Зимняя война 1939 года
wwr222
20:03
Гнать такого "эксперта" в шею. Кто там вякает про проблемы LTSC? А сама Майкрософт не обсирается в КАЖДОМ патче? Не? Это опять пользователи виноваты? Причины сборок совсем другие. 1.И это не секрет ка...
О кастомных сборках Windows или худшее, что может произойти с вашим компьютером
Spamhommer
20:03
Да, умеют мелкомягкие заряжать счётчиков в свою сторону баблом.
Google Chrome теряет рыночную долю, а Microsoft Edge занял третью строчку в рейтинге браузеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем