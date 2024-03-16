Инсайдерские сообщения утверждают, что PS5 Pro будет иметь графический процессор, который будет в 3 раза быстрее, чем базовая PS5.

Подробности об обновлении Sony PS5 следующего поколения наконец-то всплывают на поверхность, и если утечки правдивы, «PS5 Pro» звучит как зверь, по крайней мере, на бумаге.

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По сообщениям инсайдеров, Sony скрытно подготавливает усовершенствованную версию PS5 под кодовым именем «Trinity». Опубликованные характеристики предполагают, что консоль будет обладать сильным потенциалом, поскольку ее графический процессор потенциально в три раза мощнее, чем текущие модели PS5.

Согласно предполагаемому просочившемуся документу, который попал в руки ютубера Moore's Law is Dead, консоль обладает мощностью в 67 терафлопс на 16-битных операциях с плавающей запятой, что соответствует примерно 33,5 терафлопс вычислительной мощности одинарной точности. Для сравнения: обычная PS5 имеет 10,28 терафлопс.

Но это еще не все: ходят слухи, что PS5 Pro также обеспечит в три раза большую производительность трассировки лучей по сравнению с базовой PS5, а в некоторых случаях даже в четыре раза большую производительность.

Как будто этого было недостаточно, Sony, по-видимому, работает над собственной технологией масштабирования под названием PlayStation Spectral Super Разрешение (PSSR). Думайте об этом как об ответе Sony на DLSS от NVIDIA или FSR от AMD, использующем машинное обучение для повышения качества изображения до потенциального разрешения 8K в будущих обновлениях.

Тот факт, что несколько инсайдеров подтверждают одни и те же детали, придает утечкам достоверность — Том Хендерсон из Insider Gaming подтвердил, что эти утечки действительно выдерживают критику. Если отчеты верны, сторонние студии Sony уже тестируют комплекты разработчика PS5 Pro с сентября прошлого года, а сторонние разработчики получили оборудование в свои руки в январе.

Судя по слухам, релиз запланирован на ноябрь 2024 года. Похоже, что Sony пытается реализовать свои амбиции в краткие сроки. Но если им удастся воплотить теорию в практику, PS5 Pro может изменить правила игры.