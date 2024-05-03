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SARATOVSKAYA
На презентации Apple в мае 2024 года представят новые iPad, а также Apple Pencil
Генеральный директор Apple Тим Кук и его команда собираются представить новые iPad во время предстоящего виртуального мероприятия.

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Генеральный директор Apple Тим Кук вместе со своей командой представит новые iPad на предстоящем виртуальном мероприятии. Основное внимание будет уделено техническим характеристикам этих устройств. По слухам, среди ожидаемых обновлений - новые iPad Pro с OLED-экранами и более тонким дизайном, новые Air, оснащенные более быстрыми процессорами и оптимально расположенными фронтальными камерами, а также ряд новых аксессуаров. Ожидается, что эти iPad еще до своего выхода на рынок будут превосходить своих предшественников.

iPad всегда был универсальным устройством в ассортименте продукции Apple. Несмотря на многочисленные достоинства, он кажется все более ненужным, поскольку теперь у потребителей есть доступ к более крупным смартфонам и ноутбукам с большим временем автономной работы. На протяжении последнего десятилетия Apple продвигала iPad как универсальное устройство, которое может подстроиться под нужды пользователя в любой момент. Компания высоко ценит широкий спектр приложений iPad и его способность служить разным целям для разных пользователей. Чтобы реализовать видение iPad как совершенного устройства, необходимо сосредоточиться не только на обновлении аппаратной части, но и на аксессуарах, которые можно использовать вместе с ним.

На предстоящем мероприятии, возможно, будет сделан акцент на аксессуарах. В приглашении на мероприятие "Let Loose" на видном месте изображен Apple Pencil, что говорит о том, что аксессуары могут сыграть центральную роль. Сообщается, что на мероприятии может быть представлен новый Pencil со сменными магнитными наконечниками для различных приложений и новым жестом "сжатия" для быстрого добавления элементов в художественные работы.

#apple #ipad #тим кук #мероприятие
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