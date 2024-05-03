Генеральный директор Apple Тим Кук и его команда собираются представить новые iPad во время предстоящего виртуального мероприятия.

Генеральный директор Apple Тим Кук вместе со своей командой представит новые iPad на предстоящем виртуальном мероприятии. Основное внимание будет уделено техническим характеристикам этих устройств. По слухам, среди ожидаемых обновлений - новые iPad Pro с OLED-экранами и более тонким дизайном, новые Air, оснащенные более быстрыми процессорами и оптимально расположенными фронтальными камерами, а также ряд новых аксессуаров. Ожидается, что эти iPad еще до своего выхода на рынок будут превосходить своих предшественников.

iPad всегда был универсальным устройством в ассортименте продукции Apple. Несмотря на многочисленные достоинства, он кажется все более ненужным, поскольку теперь у потребителей есть доступ к более крупным смартфонам и ноутбукам с большим временем автономной работы. На протяжении последнего десятилетия Apple продвигала iPad как универсальное устройство, которое может подстроиться под нужды пользователя в любой момент. Компания высоко ценит широкий спектр приложений iPad и его способность служить разным целям для разных пользователей. Чтобы реализовать видение iPad как совершенного устройства, необходимо сосредоточиться не только на обновлении аппаратной части, но и на аксессуарах, которые можно использовать вместе с ним.



На предстоящем мероприятии, возможно, будет сделан акцент на аксессуарах. В приглашении на мероприятие "Let Loose" на видном месте изображен Apple Pencil, что говорит о том, что аксессуары могут сыграть центральную роль. Сообщается, что на мероприятии может быть представлен новый Pencil со сменными магнитными наконечниками для различных приложений и новым жестом "сжатия" для быстрого добавления элементов в художественные работы.