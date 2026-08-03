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10test
Microsoft обещает улучшить работу Windows 11 с 8 ГБ ОЗУ в результате кризиса на рынке памяти
Также Microsoft представила другие аспекты операционной системы, которые компания собирается улучшить в 2026 году.
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Microsoft четко обозначила, что сосредоточена на повышении производительности Windows 11 для устройств с 8 ГБ оперативной памяти, а также озвучила другие аспекты операционной системы, которые компания планирует доработать в 2026 году.

Windows 11. Источник изображения: Microsoft

Microsoft сообщила, что работает над уменьшением использования оперативной памяти в ОС Windows, чтобы обеспечить быстрое и отзывчивое функционирование системы на компьютерах, которыми пользователи пользуются ежедневно. Это не просто обещание, но и признание проблемы с оперативной памятью, а также заставляет производителей ноутбуков в некоторых случаях вернуться к прежним стандартам, снижая объем оперативной памяти до 8 ГБ для некоторых моделей.

Windows 11. Источник изображения: Microsoft

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Что касается других задач, которые Microsoft взяла на себя для оптимизации операционной системы, то среди них ускорение и повышение эффективности процесса установки Windows 11, а также улучшение условий для семей, включая упрощение доступа к родительскому контролю. Microsoft также работает над голосовыми функциями, чтобы сделать «голосовое взаимодействие с устройством на базе Windows более естественным и плавным в приложениях, которыми пользователи пользуются ежедневно.

#microsoft #windows 11 #озу
Источник: techradar.com
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