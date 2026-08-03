Такое решение компания намерена осуществить для уменьшения производственных затрат

Новые сведения, опубликованные южнокорейским порталом ETNews, указывают на то, что Samsung Galaxy S27 Pro может получить телеобъектив с существенно меньшими возможностями зума, нежели предполагали ранее. По данным издания, в смартфоне будет использоваться 12-мегапиксельный сенсор, обеспечивающий 3-кратное оптическое увеличение, что отличается от предыдущих данных, где говорилось о 50-мегапиксельном сенсоре с 3,5-кратным зумом.

Samsung. Источник изображения: Samsung

Ранее в этом году появлялась информация о возможном оснащении Galaxy S27 Pro новым 50-мегапиксельным телефото объективом ALoP, который по своей производительности должен был сравняться с камерой версии смартфона Ultra, но при этом иметь более компактный форм-фактор. Теперь же, согласно ETNews, устройство может получить 12-мегапиксельную камеру с 3-кратным зумом, что станет существенным компромиссом как по детализации снимков, так и по дальности зуммирования.

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ETNews объясняет возможные изменения в конфигурации камер Galaxy S27 Pro ростом цен на чипы памяти, что, по утверждению издания, влечет за собой удорожание и других компонентов, в том числе и камерных модулей.

Samsung. Источник изображения: Samsung

Официальных подтверждений об оснащении Galaxy S27 Pro существенно меньшими возможностями зума от Samsung пока не поступало, а учитывая, что выход серии смартфонов Galaxy S27 ожидается не ранее следующего года, ситуация может измениться.