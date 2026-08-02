Компания Samsung прогнозирует, что текущий дефицит оперативной памяти (DRAM) и флэш-памяти (NAND) не только сохранится в следующем году, но и продлится как минимум до 2028 года. Эти оценки были озвучены Samsung в ходе финансового отчета за второй квартал 2026 года. Данная ситуация наглядно демонстрирует, как стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ) трансформирует полупроводниковую отрасль.
Рост рынка ИИ оказал двоякое влияние на Samsung. Подразделение по производству полупроводников достигло рекордных показателей продаж и прибыли во втором квартале, во многом благодаря сегменту памяти. Однако увеличение стоимости компонентов стало вызовом для собственного подразделения потребительской электроники компании. Рост цен на память снизил рентабельность продаж смартфонов Galaxy и телевизоров, что вынудило Samsung повысить розничные цены. Это, в свою очередь, привело к снижению спроса на упомянутые линейки устройств.
Схожие сложности испытывают и другие производители электроники. Apple недавно скорректировала цены на некоторые модели MacBook и iPad. Компания Nothing была вынуждена отменить выпуск CMF Phone 3 Pro, а затем выпустить его под основным брендом Nothing, чтобы оправдать более высокую стоимость.
Прогноз Samsung подтверждает, что дефицит памяти в ближайшее время сохранится. Строительство новых производственных мощностей занимает годы, а стремительный рост генеративного ИИ, по прогнозам, будет продолжать увеличивать потребление памяти, что напрямую влияет на спрос. Заключая долгосрочные контракты на значительную часть своей продукции, Samsung стремится обеспечить предсказуемость собственного бизнеса и внести стабильность на рынок в целом.