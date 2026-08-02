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10test
Компания Samsung заявляет, что дефицит памяти DRAM усугубится в 2027 году
Развитие технологий искусственного интеллекта оказывает значительное влияние на сферу полупроводников
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Компания Samsung прогнозирует, что текущий дефицит оперативной памяти (DRAM) и флэш-памяти (NAND) не только сохранится в следующем году, но и продлится как минимум до 2028 года. Эти оценки были озвучены Samsung в ходе финансового отчета за второй квартал 2026 года. Данная ситуация наглядно демонстрирует, как стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ) трансформирует полупроводниковую отрасль.

DRAM Источник изображения: Samsung

Рост рынка ИИ оказал двоякое влияние на Samsung. Подразделение по производству полупроводников достигло рекордных показателей продаж и прибыли во втором квартале, во многом благодаря сегменту памяти. Однако увеличение стоимости компонентов стало вызовом для собственного подразделения потребительской электроники компании. Рост цен на память снизил рентабельность продаж смартфонов Galaxy и телевизоров, что вынудило Samsung повысить розничные цены. Это, в свою очередь, привело к снижению спроса на упомянутые линейки устройств.

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Схожие сложности испытывают и другие производители электроники. Apple недавно скорректировала цены на некоторые модели MacBook и iPad. Компания Nothing была вынуждена отменить выпуск CMF Phone 3 Pro, а затем выпустить его под основным брендом Nothing, чтобы оправдать более высокую стоимость.

NAND Источник изображения: Samsung

Прогноз Samsung подтверждает, что дефицит памяти в ближайшее время сохранится. Строительство новых производственных мощностей занимает годы, а стремительный рост генеративного ИИ, по прогнозам, будет продолжать увеличивать потребление памяти, что напрямую влияет на спрос. Заключая долгосрочные контракты на значительную часть своей продукции, Samsung стремится обеспечить предсказуемость собственного бизнеса и внести стабильность на рынок в целом.

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Источник: gizmochina.com
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