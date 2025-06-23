Компьютер Xiaoxin будет поставляться в двух версиях, с 32 ГБ и 16 ГБ RAM

Компания Lenovo представила две обновленные версии своего настольного ПК Xiaoxin, предназначенные для пользователей дома и в офисе, которым требуется компактное, но мощное решение. Новые модели построены на базе процессора AMD Ryzen 7 H 255, оснащаются ОЗУ до 32 ГБ и твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ.

Ryzen 7 H 255 – это мобильный процессор, созданный на основе 4-нм архитектуры Zen 4. Он включает в себя 8 ядер и 16 потоков и имеет встроенную графику Radeon 780M, основанную на архитектуре RDNA 3. В флагманской версии конфигурации ПК установлены 32 ГБ двухканальной ОЗУ DDR5-5200 МГц и твердотельный накопитель PCIe 4.0 NVMe на 1 ТБ. Lenovo также предлагает версию с 16 ГБ ОЗУ и аналогичным объемом хранилища.

Обе конфигурации предусматривают возможность дальнейшей модернизации благодаря наличию двух слотов для оперативной памяти и двух слотов PCIe 4.0 M.2 SSD. Предусмотрен и отсек для установки 3,5-дюймового жесткого диска. ПК Xiaoxin от Lenovo получил корпус объемом 8,2 литра с матовой отделкой и полосатыми акцентами. Lenovo утверждает, что уровень шума при невысокой нагрузке составляет всего 20,3 дБ.

Компьютер поддерживает беспроводные стандарты Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. На передней и задней панелях расположены разнообразные порты, включая USB 3.2 Gen 1 (Type-A и Type-C), HDMI, DisplayPort, LAN и 3,5-мм аудиоразъемы. Блок питания имеет сертификат 80 PLUS.

Lenovo поставляет ПК с предустановленной Windows 11 Home и лицензионной версией Microsoft Office Home Edition. В комплект поставки входят проводные клавиатура и мышь. Покупателям предоставляется 3-летняя гарантия. Цена модели с 32 ГБ оперативной памяти составляет около 510 долларов США, а вариант с 16 ГБ – приблизительно 415 долларов США.