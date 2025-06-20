Карта создана для работы в системах PCIe Gen5 и совместима со стандартом Ultra Ethernet Consortium

В рамках своей стратегии по созданию открытых и быстродействующих сетей для центров обработки данных, AMD начала отгрузку сетевой карты Pensando Pollara 400 AI.

Эта карта разработана для использования в системах PCIe Gen5 и поддерживает стандарт Ultra Ethernet Consortium (UEC), направленный на существенную модернизацию Ethernet для нужд искусственного интеллекта и ресурсоемких вычислений.

В карте реализована поддержка RDMA и оптимизация для масштабируемой коллективной связи с применением RCCL – разработанной AMD альтернативы NCCL. Согласно заявлениям AMD, Pollara демонстрирует производительность RDMA, превосходящую Nvidia ConnectX-7 примерно на 10%, а Broadcom Thor2 – примерно на 20%.

Сетевая карта использует специализированный процессор, поддерживающий гибкие транспортные протоколы, балансировку нагрузки и отказоустойчивую маршрутизацию. Она способна перенаправлять трафик при перегрузках и обеспечивать подключение к GPU даже при сбоях.

Карта поддерживает PCIe Gen5 x16 и предлагает различные конфигурации портов, включая 1x400G, 2x200G и 4x100G. Обеспечивая пропускную способность до 400 Гбит/с. Для определенных типов задач компания заявляет об увеличении производительности ИИ-задач до 15% и повышении надежности сети на 10% благодаря таким функциям, как быстрое переключение при сбоях, выборочная повторная передача данных и управление перегрузками.