Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Vivo сообщила о размерах и весе будущего складного X Fold5
X Fold5 сравнили со складным смартфоном с X Fold3, который на данный момент признан самым компактным в данной категории устройств

Vivo поделилась более конкретными данными о габаритах и массе своего готовящегося к выпуску складного смартфона.

X Fold5 от Vivo, стремясь быть таким же изящным, как Honor Magic V3 и Oppo Find N5, превзойдет их по легкости, а также окажется легче, чем X Fold3.

Vivo вновь привлекла внимание к X Fold5, подтвердив, что он станет первым складным устройством, оснащенным настраиваемой боковой кнопкой. На этот раз компания раскрыла информацию о размерах и весе X Fold5, о которых ранее упоминалось в тизерах. Ранее Vivo заявляла о намерении представить X Fold5 как самый легкий в мире складной смартфон форм-фактора "книжка".

Чтобы продемонстрировать это, компания сравнила вес своего нового складного устройства с X Fold3, который в настоящее время считается самым легким в своем классе.

По словам одного из руководителей компании Хан Бо Сяо, X Fold5 "примерно на 20 граммов легче", чем X Fold3 Pro, а не X Fold3. Таким образом, ожидается, что официальный вес X Fold5 составит около 216 г, что всего на 3 г меньше, чем у X Fold3. Кроме того, тот же руководитель подчеркивает, что X Fold5 "примерно на 2 мм тоньше", чем X Fold3 Pro. Для справки, толщина X Fold3 Pro в сложенном состоянии составляет 11,2 мм, что ставит его между Pixel 9 Pro Fold и Galaxy Z Fold6 в этом аспекте.

Следовательно, толщина X Fold5 должна составлять около 9,2 мм, чтобы соответствовать Honor Magic V3, но не дотягивать до Oppo Find N5. Общая толщина в 9,2 мм предполагает, что толщина X Fold5 в разложенном состоянии составит около 4,2-4,35 мм, при условии стандартных размеров рамок.

Несмотря на то, что Vivo объявила о выпуске X Fold5 в Китае 25 июня, планы по международному релизу пока не разглашаются.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#vivo #oppo find n5 #honor magic v3 #x fold3 #x fold5
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сверхмассивная черная дыра в центре нашей галактики вращается почти с максимальной скоростью
15
Автопилот Tesla провалил испытания с включённым режимом Full Self-Driving
2
OnePlus 15 получит обновлённый дизайн, дисплей с более низким разрешением и новую компоновку камер
3
Oppo K13x 5G оснастят LCD-экраном 120 Гц, батареей на 6000 мАч и 50-Мп камерой
+
Первые скриншоты HyperOS 3 демонстрируют переработанный дизайн интерфейса и иконок
1
CNBC TV18: Индия может начать производство российского истребителя Су-57 вместо покупки F-35
+
Названа самая подешевевшая в России модель iPhone
+
NVIDIA выпустила графический драйвер GeForce Game Ready 576.80 WHQL
+
Китайская SemiDrive начнёт снабжать своими чипами европейского автопроизводителя
+
Новый владелец Danone в России вложит 100 млрд рублей в модернизацию производства
+
Для Borderlands 4 потребуется как минимум 8-ядерный процессор и видеокарта с 8 ГБ видеопамяти
2
Samsung обновляет дизайн сайта по всему миру
+
В Иране представили новый дрон Shahed-107 с дальностью более 1500 км
+
Смартфон Redmi K80 Ultra и компактный планшет Redmi K Pad появились на постере в зелёном цвете
+
«Ростех» заморозит строительство трёх мусороперерабатывающих заводов «до лучших времён»
3
Audio-Technica представила наушники ATH-CKS50TW2 с магнитным креплением и автономностью до 65 часов
+
Строительство второй кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга может начаться с 2027 по 2030 годы
1
В следующем месяце NVIDIA впервые примет участие в китайской выставке поставщиков
+
Россия и Китай запускают проект по строительству ледовых контейнеровозов для СМП
+
Батарея Redmi K80 Ultra на 7410 мАч обеспечит более двух дней автономной работы
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Июнь)
34
Выбираем лучшую видеокарту за 30 000 ₽
67
"Крутой поворот", "Взрыв скоростного поезда" - не краткий обзор двух новых фильмов
1
40 великолепных игр на ПК, вышедших в 2020-2024 году, которые обязательно стоит пройти
6
Когда придёт время отказаться от Windows 10, и почему у геймеров и пользователей нет выбора
11
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
95
О пополнении баланса Steam в 2025 году — самый выгодный из легальных вариантов
2
Обзор фильмов «Балерина» и «Как приручить дракона» - два билета, два мира, один довольный зритель
6
Российские законодатели расширяют санкции параллельному импорту
3
О контролируемом сливе The Outer Worlds 2 — странная политика Xbox с четким посылом для геймеров
1

Сейчас обсуждают

Владимир Белецкий
08:32
Зачем вам аккум на 8т? 3 дня ходить без зарядки? Купите нокию 1100, и ещё- чем быстрее зарядка, тем быстрее портится батарея, поэтому самсунг все правильно делает
Samsung Galaxy S26 Ultra будет оснащён аккумулятором ёмкостью менее 5400 мАч
AlexeyMC
08:30
Зарядить огромную цену, что бы покупали не игру, а примум подписку с ней в гп.
О контролируемом сливе The Outer Worlds 2 — странная политика Xbox с четким посылом для геймеров
nepranov
08:21
Отличная статья.
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 4
Майкопское Честное
08:08
Новая серия хард-пердолинга, отлично.
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 4
SekaZzZ34
08:04
Опа, фантик из куртки выпал
Когда придёт время отказаться от Windows 10, и почему у геймеров и пользователей нет выбора
DeMoKPaT
07:57
Бизнес шкурок пошел вниз? Надо простимулировать!
О пополнении баланса Steam в 2025 году — самый выгодный из легальных вариантов
Roditch
07:57
У неё производительность на уровне обычной 4070. То есть между 5060ti на 8 и 5060ti на 16 ГБ.
Лучшая видеокарта за ~30к: детальный разбор Intel, NVIDIA и AMD.
Rommel85FRO
07:34
Видеодрайверы все 10-11 совместимые. До игр еще нескоро дойдет, и те будут от самой ms как с Halo 2 было. Обновления защитника будут и дальше приходить как было и с Win7. Тоже разговоров много было, а...
Когда придёт время отказаться от Windows 10, и почему у геймеров и пользователей нет выбора
Дато Нижегородский
07:30
Отличная пука-разрывающаяся статья от чумбы🤣 🔥. Сейчас хорошо будет пука взрываться у линуксоидов в комментариях 😏 Жду пятую часть 💥
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 4
ИСКАНДЕР
07:22
Так-то и Win11 выглядит как прошлый век, так как не сильно далеко ушла от Win10! )))
Когда придёт время отказаться от Windows 10, и почему у геймеров и пользователей нет выбора
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем