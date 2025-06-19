X Fold5 сравнили со складным смартфоном с X Fold3, который на данный момент признан самым компактным в данной категории устройств

Vivo поделилась более конкретными данными о габаритах и массе своего готовящегося к выпуску складного смартфона.

X Fold5 от Vivo, стремясь быть таким же изящным, как Honor Magic V3 и Oppo Find N5, превзойдет их по легкости, а также окажется легче, чем X Fold3.

Vivo вновь привлекла внимание к X Fold5, подтвердив, что он станет первым складным устройством, оснащенным настраиваемой боковой кнопкой. На этот раз компания раскрыла информацию о размерах и весе X Fold5, о которых ранее упоминалось в тизерах. Ранее Vivo заявляла о намерении представить X Fold5 как самый легкий в мире складной смартфон форм-фактора "книжка".

Чтобы продемонстрировать это, компания сравнила вес своего нового складного устройства с X Fold3, который в настоящее время считается самым легким в своем классе.

По словам одного из руководителей компании Хан Бо Сяо, X Fold5 "примерно на 20 граммов легче", чем X Fold3 Pro, а не X Fold3. Таким образом, ожидается, что официальный вес X Fold5 составит около 216 г, что всего на 3 г меньше, чем у X Fold3. Кроме того, тот же руководитель подчеркивает, что X Fold5 "примерно на 2 мм тоньше", чем X Fold3 Pro. Для справки, толщина X Fold3 Pro в сложенном состоянии составляет 11,2 мм, что ставит его между Pixel 9 Pro Fold и Galaxy Z Fold6 в этом аспекте.

Следовательно, толщина X Fold5 должна составлять около 9,2 мм, чтобы соответствовать Honor Magic V3, но не дотягивать до Oppo Find N5. Общая толщина в 9,2 мм предполагает, что толщина X Fold5 в разложенном состоянии составит около 4,2-4,35 мм, при условии стандартных размеров рамок.

Несмотря на то, что Vivo объявила о выпуске X Fold5 в Китае 25 июня, планы по международному релизу пока не разглашаются.