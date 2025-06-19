Гарнитура будет работать на базе Android XR, созданной совместно с компанией Google

Долгожданное появление Samsung на рынке расширенной реальности (XR) приобретает конкретные очертания. Первая XR-гарнитура компании, известная под кодовым названием Project Moohan, намерена конкурировать с такими лидерами, как Apple.

Согласно информации NewsPim, Samsung планирует представить свою XR-гарнитуру на специальном мероприятии Unpacked в Южной Корее 29 сентября 2025 года, а продажи начнутся 13 октября в Корее. Вскоре после этого продажи начнутся и на других рынках.

Samsung также рассматривает возможность предварительной демонстрации гарнитуры на мероприятии Unpacked в июле 2025 года вместе с Galaxy Z Flip 7 и Fold 7, представляя прототипы и видео для оценки реакции рынка. Устройство, работающее на базе чипа Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 с 16 ГБ оперативной памяти, оснащено двумя Micro OLED-дисплеями с высокой частотой обновления, обеспечивающими четкое изображение. Устройство уже было замечено на Geekbench.

Гарнитура функционирует на платформе Android XR, разработанной в сотрудничестве с Google, и обеспечивает поддержку всех приложений для смартфонов и планшетов Android "из коробки", а также предлагает оптимизированные пользовательские интерфейсы для ряда приложений Google и Samsung.

Интеграция Galaxy AI в гарнитуру позволит ей оказывать помощь пользователям в навигации или создании контента. Это может дать Samsung конкурентное преимущество перед гарнитурой Apple Vision Pro за 3500 долларов, которая столкнулась с ограничениями в контенте и высокой стоимостью.