На фотографиях можно увидеть все три модели Galaxy Watch 8 с лицевой стороны

Недавно американский инсайдер Эван Бласс поделился с подписчиками тремя изображениями по электронной почте, благодаря чему читатели впервые получили возможность увидеть официальные рендеры серии Galaxy Watch 8 в оригинальном виде без каких-либо пометок. Судя по всему, необычный дизайн Galaxy Watch Ultra станет общей чертой линейки.

Хотя опубликованные Эваном Блассом пресс-фото Galaxy Watch 8 уже не новость, ранее их не публиковали в нетронутом виде, без водяных знаков инсайдера. На изображениях представлены все три модели Galaxy Watch 8 с лицевой стороны, в отличие от предыдущих утечек, где был показан немного боковой ракурс.

Новые снимки подтверждают, что Samsung унифицирует дизайн всей линейки Galaxy Watch 8 2025 года, сделав необычное сочетание круглого экрана и слегка угловатого корпуса Galaxy Watch Ultra стандартом. Преемники Galaxy Watch 7 также будут выполнены в этом форм-факторе, включая возвращающуюся версию Classic с вращающимся безелем.

По информации Эвана Бласса, Galaxy Watch Ultra выйдет под названием Galaxy Watch Ultra (2025). Предыдущие утечки уже давали представление о технических нововведениях и преемственности с предыдущими моделями. Также, похоже, планируются модели с 64 ГБ памяти, как видно из объявления на eBay, хотя чипсет Exynos W1000, вероятно, останется актуальным еще как минимум год. Кроме того, Samsung уже намекнула на дату проведения мероприятия Unpacked – середина июля 2025 года.