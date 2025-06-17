Компания RedMagic заявила о глобальном старте продаж своего производительного игрового планшета под управлением Android 1 июля

Ранее сообщалось о выходе планшета RedMagic Tablet 3 Pro от Nubia, заявленного как самый производительный Android-планшет. Теперь же RedMagic Tablet 3 Pro поступил в продажу в Китае по цене примерно 550 долларов США. Ожидается, что при глобальном запуске цена несколько возрастет, но не существенно.

RedMagic подтвердила, что их мощный игровой планшет на Android станет доступен по всему миру с 1 июля. На мировом рынке он будет представлен под другим названием – RedMagic Astra Gaming Tablet.

В отличие от многих других мощных Android-планшетов, Astra отличается компактностью. Он оснащен 9,06-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400 x 1504 пикселей, соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 165 Гц. По заявлению RedMagic, это первый в индустрии игровой планшет с OLED-экраном и, одновременно, первое устройство с ультравысокой частотой ШИМ-регулировки яркости 5280 Гц.

Звание самого мощного Android-планшета на рынке RedMagic Astra заслужил благодаря использованию флагманской версии чипа Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, представляющей собой слегка разогнанную версию стандартной модели.

RedMagic также сообщила, что их новый планшет оснащен сканером отпечатков пальцев, что является нетипичным решением для планшетов.