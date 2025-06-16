Первый смартфон, использующим этот чип, представят до конца 2025-го

По прогнозам, в третьем квартале 2025 года Qualcomm представит Snapdragon 8 Elite 2, свой новый флагманский процессор для смартфонов и планшетов.

Оснащенный передовыми ядрами Oryon, созданными с применением современного 3-нанометрового техпроцесса на производстве TSMC, он может привести к увеличению стоимости новых устройств на его основе.

Также Qualcomm, возможно, предложит альтернативу 8 Elite 2 в последнем квартале текущего года. Ожидается, что альтернативный чип будет иметь некоторые общие черты с флагманским процессором, например, тот же новый графический процессор, но при этом не станет прямым преемником 8s Gen 4.

Вместо этого он может получить название, например, "Snapdragon 8 Plus" – название, не отличающееся особой оригинальностью, но позволяющее провести параллель с более ранней платформой Snapdragon X Plus для ПК.

Ожидается, что первое устройство на этом чипсете будет анонсировано к концу 2025 года.